24 ноября донецкий Шахтер сыграл с итальянским Интером в пятом туре Лиги чемпионов. Встреча состоялась в Милане на стадионе Джузеппе Меацца и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

С начала первого тайма игроки Интера пытались обострить ситуацию. Уже на третьей минуте Марсело Брозович ударил по воротам, но мяч пролетел высоко над перекладиной. Не попал по воротам впоследствии и Николо Барелла.

На 16-й минуте у Додо, который пробил в нижний правый угол ворот, был отличный шанс открыть счет матча, но помешал этому голкипер Интера Самир Ханданович.

Впоследствии судья отменил гол, который забил Иван Перишич, из-за положения вне игры.

Далее Анатолию Трубину удалось дважды спасти ворота от ударов игрока Интера Эдина Джеко.

На 37-й минуте Лаутаро Мартинес пробил снизу по центру ворот, но вратарь Шахтера вновь исполнил блестящий сейв.

На перерыв команды ушли со счетом 0:0.

На 58-й минуте судья во второй раз за матч отменил гол для команды Интера. На этот раз он не засчитал удар от Лаутаро Мартинеса из-за нарушения правил.

Однако уже через три минуты Эдин Джеко ударом в одно касание сделал счет 1:0 в пользу своей команды.

Удвоил счет игрок Интера на 67-й минуте, направив мяч в пустые ворота кивком головы.

На 80-й минуте Артем Бондаренко атаковал ворота со штрафной, но мяч пролетел неподалеку от правой стойки.

Туда же влетел мяч и от Додо через две минуты.

Таким образом Шахтер вслед за Динамо не сыграет в весенней части еврокубков.

Горняки, уступив Интеру, потеряли все шансы занять выше четвертого места.

Сегодняшние соперники Шахтера возглавляют турнирную таблицу с десятью баллами. Далее следуют Реал Мадрид – девять очков, Шериф – шесть очков. У донецкой команды – один балл и последняя ступенька.