8 декабря киевское Динамо сыграло с португальской Бенфикой в шестом туре Лиги чемпионов. Встреча состоялась на стадионе Да Луж в Лиссабоне и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Уже с первых минут после стартового свистка в наступление против динамовцев пошел центральный нападающий португальского клуба Роман Яремчук.

Украинец вышел на ударную позицию в штрафной и пробил, но Георгий Бущан спас ворота. Далее исправить ситуацию попытался Рафаэль Силва, но мяч пролетел выше ворот.

Не удалось открыть счет матча и Виктору Цыганкову – он также направил удар над перекладиной.

На 12-й минуте Бущан блестяще отбил мяч, который пробил со штрафной Пицци.

Однако уже через четыре минуты мяч от Романа Яремчука залетел в левый угол ворот.

На 22-й минуте счет стал уже 2:0 в пользу хозяев. Победный гол в верхний правый угол ворот забил Жилберто.

Опасный момент на 38-й минуте создал защитник Бенфики Алекс Гримальдо, но Бущану удалось спасти свою команду.

На второй дополнительной минуте первого тайма у Дениса Гармаша была прекрасная возможность изменить ход игры, но игроки Бенфики этому помешали.

На 59-й минуте Виталий Миколенко пробил по воротам, но мяч пролетел мимо ворот.

Великолепный удар нанес на 71-й минуте и Сергей Сидорчук, однако забить гол не удалось.

Далее в высоком прыжке атаковал ворота португальцев Александр Тимчик, но голкипер Бенфики Одиссеас Влаходимос помешал этой попытке.

Победа над “бело-синими” принесла Бенфике восемь очков, а поражение Барселоны в параллельном матче против Баварии (0:3) подарила еще и выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Динамо с одним баллом в активе заняло последнюю строчку в группе Е. У Барселоны – предпоследний результат и семь очков.

Лидером группы стала Бавария с 18 баллами.