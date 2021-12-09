9 декабря луганская Заря сыграла с норвежским Буде-Глимтом в шестом туре Лиги конференций. Встреча состоялась в Запорожье на стадионе Славутич-Арена и завершилась со счетом 1:1.

Украинская команда успешно начала первый тайм. Уже на 18-й минуте Егор Назарина выполнил удар по воротам и открыл счет матча.

Дальнейшие попытки норвежской команды сравнять счет не были успешными – и на перерыв команды ушли со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Во втором тайме Бреде Ме пробил издали в нижний левый угол ворот, но Дмитрий Мацапура спас ситуацию.

Атаковал ворота и Мортен Конрадсен, но мяч пролетел мимо ворот.

А уже через три минуты Виталий Вернидуб допустил ошибку и направил мяч в собственные ворота.

Набрав семь очков после матча с Буде-Глимтом, луганская команда заняла предпоследнюю строчку в группе С.

Норвежской команде благодаря поражению ЦСКА от Ромы в параллельном матче удалось с 12 баллами выйти в плей-офф.

Возглавляют таблицу игроки Ромы. На счету их команды 13 баллов.

Фото: ФК Зоря