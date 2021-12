В Германии впервые отменили матч из-за расизма на трибунах

В Германии отменили матч 20-го тура третьей лиги страны между Дуйсбургом и Оснабрюком. Это произошло после того, как в адрес игрока команды гостей Аарона Опуку начали раздаваться расистские возгласы.

Футболисты успели провести на поле 33 минуты, после чего главный арбитр матча Николас Винтер остановил игру. В Twitter-аккаунте клуба сообщалось, что с трибун звучали расистские изречения в адрес форварда Оснабрюка Аарона Опоку.

CANCELLED

Duisburg vs Osnabruck in Germany’s third division has been abandoned because of racism from the stands.

The referee ordered players off the pitch because of the abuse, believed to be aimed at Aaron Opoku.

The club have confirmed the culprit has been identified. pic.twitter.com/P1hZiCkyck

— GOAL (@goal) December 19, 2021