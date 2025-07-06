Детский ансамбль из Львова попал в ДТП в Венгрии: 21 пострадавший

Украинский детский танцевальный ансамбль из Львова попал в ДТП в Венгрии 6 июля во время поездки на фестиваль в город Охрид.

В автобусе находилось 77 человек, из которых пострадала 21 человек, включая четверых с тяжелыми травмами.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Автобус с детьми из Львова попал в ДТП в Венгрии — что известно

Автобус украинской регистрации с 77 пассажирами съехал в кювет на трассе между городами Кунсентмартон и Тисафельдвар.

По информации МИД, на момент аварии в автобусе находилось 77 человек — два водителя, участники и сопровождающие детского танцевального ансамбля.

Автобус следовал из Львова в город Охрид на танцевальный фестиваль.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и съехал с дороги в кювет.

По обновленной информации от МИД, в результате ДТП пострадали 21 человек.

— Четверо граждан Украины получили тяжелые травмы (1954, 1958, 2007, 2011 г.р.), — сообщили журналистам в МИД Украины.

Среди тяжелораненых двое взрослых сопровождающих и двое детей в возрасте 14 и 18 лет.

Как добавили в министерстве, еще четверо детей получили травмы средней тяжести и будут выписаны под ответственность сопровождающих.

Остальные пострадавшие получили легкие травмы и вместе с детьми будут направлены в город Кунсентмартон, где находится основная группа.

По сообщению консульского отдела посольства Украины, пострадавших доставили в больницы городов Солнок, Кечкемет и Сентеш для оказания медицинской помощи.

Как отметили в посольстве, для остальных пассажиров, которые не получили повреждений, организовано временное размещение в Доме культуры города Кунсентмартон и обеспечено питание.

В МИД также добавили, что перевозчик принимает меры для предоставления дополнительных автобусов для продолжения поездки группы к месту назначения.

Ранее сообщалось, что дипломаты и консулы Посольства Украины вместе с послом лично контролируют ситуацию непосредственно на месте происшествия.

Фото: police.hu

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