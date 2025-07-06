Новые санкции Украины против криптовалютных схем РФ: список компаний и лиц

Президент Владимир Зеленский подписал новый указ о санкциях, направленных на блокирование российских финансовых механизмов, в частности в сфере криптовалют.

Документ №465/2025 опубликован на сайте Офиса президента.

Зеленский подписал новый санкционный пакет

Предложения по ограничительным мерам поступили от Национального банка Украины и были одобрены Советом национальной безопасности и обороны.

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— Только что подписал новый санкционный пакет – это особые санкции, которые бьют по многим российским финансовым схемам, в частности криптовалютным, – заявил президент.

По словам Зеленского, через подсанкционные компании протекали миллиарды долларов, которые использовались для поддержки оборонной промышленности России.

Указ предусматривает санкции против 60 компаний, из которых 55 имеют российскую регистрацию, а также 73 человека – все они являются гражданами Российской Федерации.

Как пояснил Владислав Власюк, уполномоченный президента по вопросам санкционной политики, в список попали следующие структуры:

19 ведущих компаний по майнингу криптовалют — участники Ассоциации промышленного майнинга, которые ведут масштабную добычу криптовалюты и создают схемы для обхода санкций;

17 операторов цифровых финансовых активов, часть которых уже находится под ограничениями США;

19 организаций финансовой инфраструктуры России — среди них производители платежных устройств, посредники в международных переводах и организаторы торговли заблокированными активами;

5 операционных компаний криптобирж, которые помогают обходить санкционные ограничения;

ООО А7 — оператор трансграничной платформы. 19 февраля 2025 года эта компания запустила стейблкоин A7A5, привязанный к курсу рубля. С 20 мая 2025 года находится под санкциями Великобритании;

АО Объединенные финансовые технологии — управляет платформой UFT Евразия, позволяющей проводить международные переводы вне банковской системы, избегая санкций;

АО Бифит — поставщик программного обеспечения для банков в РФ, включая учреждения, находящиеся под санкциями;

ООО Инвестиционная палата — обеспечивает обмен заблокированных активов между иностранными и российскими инвесторами;

ООО КСК-ГРУП — компания, предоставляющая услуги международных денежных переводов, включая транзакции в долларах и евро;

TOKENTRUST HOLDINGS LIMITED (Кипр) — инвестор ООО Атомайз, уже попавший под санкции США;

ЭКСМО РБК ЛТД (Казахстан) — оператор криптобиржи EXMO.me, ориентированный на рынки России, Беларуси и Казахстана, участвует в обходных схемах;

AWX Solutions FZ-LLC (ОАЭ) — управляет криптобиржей AWX.pro (ранее AWEX), уже санкционированная США;

Crypto Explorer DMCC (ОАЭ) — под американскими санкциями, управляет платформой AWEX и специализируется на обмене криптовалют, рублей и дирхамов ОАЭ;

Bitpapa IC FZC LLC (ОАЭ) — пиринговая криптобиржа, ориентированная на пользователей из России; также находится под санкциями США.

Среди физических лиц, против которых введены санкции, — руководители и владельцы вышеупомянутых компаний, а также должностные лица Центрального банка РФ.

Среди них — директора департаментов полевых учреждений и международных расчетов.

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