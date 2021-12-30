Украинский специалист Роман Григорчук возглавил одесский футбольный клуб Черноморец. О назначении сообщила пресс-служба клуба на официальном сайте.

Соглашение с 56-летним тренером рассчитано на три года. На тренерском мостике одесситов Григорчук заменит возглавлявшего моряков в первой половине текущего сезона Юрия Мороза.

— Я очень рад возвращению в дорогой для меня Черноморец, в прекрасную Одессу и к любимым, невероятным болельщикам. У нас впереди много работы на сборах, но я уже с нетерпением жду возобновления сезона и первого матча на домашнем стадионе, — заявил Григорчук.

Он добавил, что вместе с новым тренерским штабом будет делать все, чтобы на следующий год у болельщиков команды было больше положительных эмоций.

Григорчук уже возглавлял одесский клуб в период с 2010 по 2014 год. Последним местом работы украинского специалиста был солигорский Шахтер, который он покинул летом этого года.

В турнирной таблице УПЛ Черноморец после 18 матчей набрал 14 очков и занимает 13-ю строчку. До спасительного 12-го места им не хватает трех очков.

Источник: ФК Черноморец

Фото: ФК Черноморец