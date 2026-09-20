К концу минувших суток на фронте произошло 188 боевых столкновений. Враг нанес один ракетный удар, совершил 64 авиационных удара с применением 199 управляемых авиабомб, привлек для ударов 6084 дрона-камикадзе и осуществил 2006 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Карта боевых действий в Украине на 20 сентября 2026

Потери врага на 20 сентября

личного состава – около 1 517 990 человек (+1 560),

танков – 12 356 ед. (+4),

боевых бронированных машин – 25 361 ед. (+4),

артиллерийских систем – 50 067 ед. (+56),

РСЗО – 2 146 ед. (+3),

средств ПВО – 1659 ед. (+2),

самолетов – 442 ед.,

вертолетов – 356 ед.,

наземных робототехнических комплексов – 2695 ед. (+23),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 525 965 ед. (+1 833),

крылатых ракет – 5 111 ед.

кораблей / катеров – 35 ед.,

подлодок – 2 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 151345 ед. (+423),

специальной техники – 4 716 ед. (+13).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 670-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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