К концу минувших суток на фронте произошло 188 боевых столкновений. Враг нанес один ракетный удар, совершил 64 авиационных удара с применением 199 управляемых авиабомб, привлек для ударов 6084 дрона-камикадзе и осуществил 2006 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Карта боевых действий в Украине на 20 сентября 2026

Потери врага на 20 сентября

  • личного состава – около 1 517 990 человек (+1 560),
  • танков – 12 356 ед. (+4),
  • боевых бронированных машин – 25 361 ед. (+4),
  • артиллерийских систем – 50 067 ед. (+56),
  • РСЗО – 2 146 ед. (+3),
  • средств ПВО – 1659 ед. (+2),
  • самолетов – 442 ед.,
  • вертолетов – 356 ед.,
  • наземных робототехнических комплексов – 2695 ед. (+23),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 525 965 ед. (+1 833),
  • крылатых ракет – 5 111 ед.
  • кораблей / катеров – 35 ед.,
  • подлодок – 2 ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 151345 ед. (+423),
  • специальной техники – 4 716 ед. (+13).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 670-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ВСУ, ISW

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