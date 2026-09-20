Марта Бондаренко, редактор ленты
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Карта боевых действий на 20 сентября 2026 – ситуация на фронте
К концу минувших суток на фронте произошло 188 боевых столкновений. Враг нанес один ракетный удар, совершил 64 авиационных удара с применением 199 управляемых авиабомб, привлек для ударов 6084 дрона-камикадзе и осуществил 2006 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Карта боевых действий в Украине на 20 сентября 2026
Потери врага на 20 сентября
- личного состава – около 1 517 990 человек (+1 560),
- танков – 12 356 ед. (+4),
- боевых бронированных машин – 25 361 ед. (+4),
- артиллерийских систем – 50 067 ед. (+56),
- РСЗО – 2 146 ед. (+3),
- средств ПВО – 1659 ед. (+2),
- самолетов – 442 ед.,
- вертолетов – 356 ед.,
- наземных робототехнических комплексов – 2695 ед. (+23),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 525 965 ед. (+1 833),
- крылатых ракет – 5 111 ед.
- кораблей / катеров – 35 ед.,
- подлодок – 2 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 151345 ед. (+423),
- специальной техники – 4 716 ед. (+13).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 670-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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Источник: Генштаб ВСУ, ISW
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