Одноклубника Зинченко избили и ограбили в собственном доме

Защитник английского Манчестер Сити и сборной Португалии Жоау Канселу стал жертвой нападения со стороны грабителей. Об этом футболист сообщил на своей странице в Instagram.

— К сожалению, сегодня меня атаковали четыре труса, которые ранили меня и пытались навредить моей семье. Им удалось унести все мои драгоценности и оставить мне раны на лице. Самое важное для меня – мои родные и то, что они не пострадали, – написал Канселу.

После инцидента Манчестер Сити выступил с заявлением, в котором выразил поддержку своему игроку и его семье.

— Мы шокированы и поражены тем, что Жоау Канселу и его семья стали жертвами ограбления в своем доме. Сам Канселу тоже был ранен. Клуб выражает поддержку Жоау и его семье. Он уже помогает полиции в расследовании этого дела, говорится в заявлении горожан.

27-летний Жоау Канселу он выступает за английский Манчестер Сити с 2019 года. В текущем сезоне футболист принял участие в 26 матчах, в которых забил три гола и отдал семь голевых передач.