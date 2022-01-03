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Цыганков осуществил мечту ребенка погибшего правоохранителя

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Цыганков осуществил мечту ребенка погибшего правоохранителя

Полузащитник киевского Динамо Виктор Цыганков посетил детей, чьи родители работали в правоохранительных органах и погибли при исполнении служебных обязанностей.

Соответствующий визит вингер бело-синих совершил по приглашению патрульной полиции Киева.

Цыганков осуществил мечту ребенка погибшего правоохранителя / 4 фотографии

Как сообщается, 9-летний Даниил еще перед Днем святого Николая признался, что мечтает получить футболку динамовца.

Ребенок уже два года занимается футболом и является фанатом Цыганкова. По этой причине полицейские решили осуществить мечту парня и связались с футболистом.

Он правоохранителям не отказал и нашел время, чтобы посетить управление полиции.

Вингер бело-синих пообщался с детьми, поздравил их с Новым годом, а также подарил футболку со своим автографом.

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Источник: Нацполиция

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