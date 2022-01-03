Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Спорт

Циганков здійснив мрію дитини загиблого правоохоронця

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
Циганков здійснив мрію дитини загиблого правоохоронця

Півзахисник київського Динамо Віктор Циганков відвідав дітей, чиї батьки працювали у правоохоронних органах та загинули під час виконання службових обов’язків.

Відповідний візит вінгер біло-синіх здійснив на запрошення патрульної поліції Києва.

Циганков здійснив мрію дитини загиблого правоохоронця / 4 фотографии

Як повідомляється, 9-річний Данило ще перед Днем святого Миколая зізнався, що мріє отримати футболку динамівця.

Дитина вже два роки займається футболом та є фанатом Циганкова. З цієї причини поліцейські вирішили здійснити мрію хлопця та зв’язалися з футболістом.

Він правоохоронцям не відмовив та знайшов час, щоб відвідати управління поліції.

Вінгер біло-синіх поспілкувався з дітьми, привітав їх з Новим роком, а також подарував футболку зі своїм автографом.

Читайте
Евертон представив Миколенка вболівальникам напередодні матчу із Брайтоном

Джерело: Нацполіція

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка