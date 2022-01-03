Півзахисник київського Динамо Віктор Циганков відвідав дітей, чиї батьки працювали у правоохоронних органах та загинули під час виконання службових обов’язків.

Відповідний візит вінгер біло-синіх здійснив на запрошення патрульної поліції Києва.

Циганков здійснив мрію дитини загиблого правоохоронця / 4 фотографии

Як повідомляється, 9-річний Данило ще перед Днем святого Миколая зізнався, що мріє отримати футболку динамівця.

Дитина вже два роки займається футболом та є фанатом Циганкова. З цієї причини поліцейські вирішили здійснити мрію хлопця та зв’язалися з футболістом.

Він правоохоронцям не відмовив та знайшов час, щоб відвідати управління поліції.

Вінгер біло-синіх поспілкувався з дітьми, привітав їх з Новим роком, а також подарував футболку зі своїм автографом.