Первая ракетка мира Новак Джокович прибыл в Мельбурн, но в ближайшее время будет вынужден покинуть границы зеленого континента из-за его визы аннулированной.

Сербский теннисист должен был принять участие в первом в этом году турнире серии Grand Slam – Australian Open-2022.

Накануне организаторы турнира сообщили, что ему можно будет принять участие в соревнованиях без обязательной прививки против коронавируса. Это повлекло за собой негативную реакцию среди австралийцев.

По данным The Age и The Sydney Morning Herald, австралийские пограничники аннулировали его визу, когда тот направлялся в Австралию.

20-кратный чемпион турниров Grand Slam планировал въехать в Австралию за визой, которая не разрешает медицинские исключения из-за невакцинации.

Исполняющая обязанности министра спорта штата Виктория Джаала Пулфорд в среду в Twitter подтвердила, что правительство не поддержит заявку на визу Джоковича.

Update on #AusOpen2022…

The Federal Government has asked if we will support Novak Djokovic’s visa application to enter Australia.

We will not be providing Novak Djokovic with individual visa application support to participate in the 2022 Australian Open Grand Slam.

1/2

— Jaala Pulford MP (@JaalaPulford) January 5, 2022