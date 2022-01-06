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Факты / Спорт

Австралия аннулировала визу Джоковичу и собирается его депортировать

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Новак Джокович

Первая ракетка мира Новак Джокович прибыл в Мельбурн, но в ближайшее время будет вынужден покинуть границы зеленого континента из-за его визы аннулированной.

Сербский теннисист должен был принять участие в первом в этом году турнире серии Grand Slam – Australian Open-2022.

Накануне организаторы турнира сообщили, что ему можно будет принять участие в соревнованиях без обязательной прививки против коронавируса. Это повлекло за собой негативную реакцию среди австралийцев.

По данным The Age и The Sydney Morning Herald, австралийские пограничники аннулировали его визу, когда тот направлялся в Австралию.

20-кратный чемпион турниров Grand Slam планировал въехать в Австралию за визой, которая не разрешает медицинские исключения из-за невакцинации.

Исполняющая обязанности министра спорта штата Виктория Джаала Пулфорд в среду в Twitter подтвердила, что правительство не поддержит заявку на визу Джоковича.

— Федеральное правительство спросило, поддержим ли мы заявку на получение визы Новака Джоковича для въезда в Австралию. Мы не будем оказывать Новак Джокович индивидуальную визовую поддержку для участия в Australian Open 2022 года, — написал Пулфорд.

Адвокаты Джоковича собираются отстаивать это решение, но австралийские СМИ пишут, что у них почти нет шансов.

Турнир Australian Open-2022 стартует 17 января и продлится до 30 января. У мужчин действующим чемпионом является именно Джокович, который, очевидно, не сможет отстоять титул. У женщин в прошлом году победу одержала Наоми Осака.

Источник: CNN

Фото: Depositphotos

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