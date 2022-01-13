Интер обыграл Ювентус и в седьмой раз в истории завоевал Суперкубок Италии

Миланский Интер обыграл туринский Ювентус в матче за Суперкубок Италии. Встреча прошла в Милане на легендарном Сан-Сиро и завершилась со счетом 2:1 в пользу нерадзурри после компенсированного времени.

Подопечные Симоне Индзаги с первых минут завладели преимуществом и могли открывать счет. Сначала упустил момент Стефан Де Врей. Спустя несколько минут свой шанс получил Лаутаро Мартинес, но мяч после удара аргентинского форварда пролетел рядом с правой штангой.

В экваторе первой половины встречи размочить счет удалось туринцам. Альваро Мората отпасовал в штрафную на Вестона МакКенни, а тот эффектно пробил головой по центру, расстреляв ворота Самира Хандановича.

На 34-й минуте Маттиа Де Шильо грубо сыграл в своей штрафной и арбитр встречи назначил одиннадцатиметровый удар в ворота Юве. Бить пошел Лаутаро Мартинес, хладнокровно обыграв Маттиа Перина.

Перед свистком на перерыв возможность выйти вперед снова получил Интер, но удар Ивана Перишича заблокировал один из защитников старой сеньоры.

На старте второго тайма команды обменялись опасными моментами. Сначала опасно пробил Федерико Бернардески, а затем Дензел Демфрис пытался головой отправить снаряд в девятку ворот. В первом случае мяч разминулся со штангой, а с ударом Демфриса справился голкипер.

Больше острых моментов во втором тайме не было, и футболисты перешли в компенсированное время. Свой шанс сразу попытался использовать Алексис Санчес, вышедший на замену во втором тайме. Чилиец совсем немного пробил мимо ворот. Однако собрался и за минуту до конца второго экстра тайма все же отправил мяч по назначению.

Это помогло Интеру вырвать победу в непростом матче с Ювентусом и завоевать Суперкубок Италии. Для нерадзурри это седьмой трофей Суперкубка и первый с 2010 года.