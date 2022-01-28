Была одной из сильнейших женщин мира: Лидия Гунько представит Украину в монобобе

Зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине стартуют уже 4 февраля – именно тогда состоится официальная церемония открытия соревнований. Украину на Играх представят 45 спортсменов, соревнующихся в 12 видах спорта.

Всего в Пекине спортсмены разыграют 109 комплектов наград в 15 видах спорта. На Олимпиаде дебютируют сразу семь новых дисциплин, среди которых монобоб. В этом виде спорта Украина будет представлена ​​украинкой Лидией Гунько.

Бобслеистка завоевала олимпийскую лицензию в начале января 2022 года. На этапе мировой серии в Винтерберге она заняла третье место.

Соревнования по монобобу являются относительно новой дисциплиной, поэтому Факты ICTV знакомят вас с этим видом спорта.

Монобоб – это индивидуальная версия бобслея, в которой участвуют исключительно женщины. Эта дисциплина получила название в честь греческого слова mónos, что означает одинокий. Монобоб призван увеличить представительство женщин в бобслее.

Wonder what its like as a bobsleigh pilot on the fastest track in the world? P.O.V Sneak peek of my experience driving a monobob sled (the new Olympic event @Beijing2022 for women).

Thanks @BCBSA @slidingcentre for making it happen. pic.twitter.com/eV04lHwJhX — Kaillie Humphries OLY (@BobsledKaillie) February 7, 2019

Спецификой монобоба является то, что спортсменка одновременно разгоняет его скорость и выступает пилотом саней. Боб-саны обладают способностью разогнаться до 120 км/ч. Размер саней для монобоба составляет 2,30 метра и весит около 130 кг.

Соревнования по монобобу были частью программы зимних юношеских ОИ в Лиллехаммере в 2016-м и Лозанне в 2020 году.

Что известно о Лидии Гунько?

Для украинских поклонников спорта Лидия Гунько более известна как стронгвумэн. Ведь девушка в начале своей карьеры занималась стронгменом, в котором стала чемпионкой мира в становой тяге, а в 2017 году победила на соревнованиях Арнольд-классик.

Бобслеем начала заниматься в 2018 году. Спустя два года вместе с Ириной Лищинской выиграла бронзу на этапе Кубка Европы – это первая медаль в истории украинского бобслея.

В ноябре 2021 года она в Лищинской паре стала третьей в Альтенберге на Кубке Европы, а уже в январе 2022-го Гунько выиграла бронзу по монобобу на Мировой серии в Винтерберге.

— Я буду с гордостью представлять Украину на Олимпийских играх. Для меня это честь. Я просто в восторге, – поделилась эмоциями от полученной лицензии бобслеистка.

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Главные претенденты на медали в монобобе на Играх

Главной претенденткой на пьедестал в этой дисциплине является действующая чемпионка мира и двукратная олимпийская чемпионка по бобслею среди женщин американка Кейли Хамфрис. Она до 2020 года выступала за Канаду.

Еще одной претенденткой на медали является трехкратная медалистка Игр Элана Майерс-Тейлор из США, которая также лидер общего зачете Мировой серии по монобобу сезона-2021/22. Шансы подняться на пьедестал имеют канадки Синтиа Аппиа и Кристин де Брюн, а также австралийка Бриана Уокер.

Когда стартуют соревнования по монобобу?

Соревнования по монобобу среди женщин стартуют 13 февраля в 9.30 по местному времени (разница между Пекином и Киевом составляет шесть часов, — Ред.) с первых двух заездов. На следующий день, 14 февраля, в 9:30, состоятся третий и решающий четвертый заезды.

Приблизительно в 11:45 по пекинскому времени станут известны имена первых олимпийских чемпионок по монобобу. Церемония награждения состоится в Национальном санно-бобслейном центре Яньцина.