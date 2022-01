Была одной из сильнейших женщин мира: Лидия Гунько представит Украину в монобобе

Зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине стартуют уже 4 февраля – именно тогда состоится официальная церемония открытия соревнований. Украину на Играх представят 45 спортсменов, соревнующихся в 12 видах спорта.

Всего в Пекине спортсмены разыграют 109 комплектов наград в 15 видах спорта. На Олимпиаде дебютируют сразу семь новых дисциплин, среди которых монобоб. В этом виде спорта Украина будет представлена ​​украинкой Лидией Гунько.

Бобслеистка завоевала олимпийскую лицензию в начале января 2022 года. На этапе мировой серии в Винтерберге она заняла третье место.

Соревнования по монобобу являются относительно новой дисциплиной, поэтому Факты ICTV знакомят вас с этим видом спорта.

Монобоб – это индивидуальная версия бобслея, в которой участвуют исключительно женщины. Эта дисциплина получила название в честь греческого слова mónos, что означает одинокий. Монобоб призван увеличить представительство женщин в бобслее.

Wonder what its like as a bobsleigh pilot on the fastest track in the world? P.O.V

Sneak peek of my experience driving a monobob sled (the new Olympic event @Beijing2022 for women).

Thanks @BCBSA @slidingcentre for making it happen. pic.twitter.com/eV04lHwJhX

— Kaillie Humphries OLY (@BobsledKaillie) February 7, 2019