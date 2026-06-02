Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) выявило коррупционную схему завладения средствами Энергоатома почти на 170 млн грн во время строительства объекта критической инфраструктуры в Николаевской области — Ташлыкской гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС).

Об этом сообщает НАБУ.

Схема хищения 170 млн грн на Ташлыкской ГАЭС

Среди подозреваемых — организатор схемы, который является фактическим владельцем ряда компаний и также экс-руководитель отдела обособленного подразделения Атомпроектинжиниринг в Энергоатоме.

По данным следствия, работы по достройке Ташлыкской ГАЭС выполняла одна из компаний, принадлежащих организатору схемы.

Несмотря на срыв сроков выполнения работ и нарушение процедуры банкротства, с этой компанией систематически заключались дополнительные соглашения, в которых изменяли перечень и объемы работ, а также сроки их выполнения.

— Это стало возможным благодаря влиянию фактического владельца компании на должностных лиц Энергоатома, — отмечает НАБУ.

По одному из таких дополнительных соглашений (всего их было заключено более 70) был приобретен комплект оборудования автоматизированной системы управления ГАЭС общей стоимостью более 305 млн грн.

Закупку осуществили через подконтрольную иностранную компанию, что позволило искусственно завысить стоимость оборудования почти на 170 млн грн.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины, организатор схемы задержан в порядке ст. 208 КПК РФ.

В настоящее время продолжаются следственные действия, устанавливается круг всех лиц, причастных к сделке.

Энергоат — оператор четырех атомных электростанций — Запорожской, Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой.

Также в состав компании входят Ташлыкская и Александровская ГЭС и Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне.

В 2025 году Энергоатом сообщил о проекте достройки Ташлыкской ГАЭС, которая уже введена в эксплуатацию, с повышением уровня Александровского водохранилища на реке Южный Буг.

