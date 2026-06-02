Во время воздушных тревог украинцы часто слышат сообщения о перемещении групп Шахедов в сторону разных регионов страны. Однако не все понимают, что именно вкладывается в это понятие и сколько беспилотников может входить в такую ​​группу.

Одна группа Шахедов: это сколько

Чтобы разобраться, группа Шахедов — это сколько дронов, мы изучили оценки военных экспертов и специалистов, исследующих атаки российских беспилотников. Также проанализировали, как оккупанты применяют подобные тактические формирования во время воздушных ударов по территории Украины.

В сводках Воздушных сил под понятием группа БпЛА обычно подразумевают несколько дронов, летящих по общему маршруту или запущенных из одного района практически одновременно. В то же время официальных критериев относительно минимального или максимального количества аппаратов, определяющих группу, пока не существует.

Одна масштабная атака часто состоит из нескольких отдельных групп. Они могут заходить на цели поэтапно и атаковать по разным направлениям.

Сколько дронов в одной группе

Чаще одна группа Шахедов насчитывает от 20 до 40 ударных беспилотников. Однако этот показатель не фиксирован и зависит от тактического замысла конкретной операции. А вот в группе разведывательных БпЛА дронов может быть меньше, например 5-7 единиц.

На практике можно увидеть разные варианты формирований:

небольшие группы — от 5 до 10 дронов;

средние группы — от 20 до 40 беспилотников;

большие ударные волны — 50 и более аппаратов.

Поэтому дать универсальный ответ на вопрос, сколько Шахедов может быть в одной группе, невозможно. Их количество каждый раз определяется характером и целями атаки.

Сколько дронов в одной группе во время массированных ударов

В последнее время масштабы российских воздушных атак существенно выросли. Аналитики фиксируют увеличение количества беспилотников, запускаемых одновременно или в течение короткого промежутка времени.

В частности, в своих ежемесячных отчетах по применению Shahed, аналитики Института науки и международной безопасности отмечают, что весной 2026 года Россия неоднократно совершала атаки с применением более 400–700 беспилотников за ночь. В отдельных случаях общее количество БпЛА разных типов в течение суток приближалось к тысяче.

В таких условиях воздушный удар не является одной большой группой. Он состоит из многочисленных волн дронов, запускаемых последовательно для создания максимальной нагрузки на систему противовоздушной обороны.

Почему россияне запускают Шахеды группами

По мнению экспертов Института науки и международной безопасности, запуск Шахедов группами является одним из ключевых элементов российской тактики воздушных атак.

Когда в небе одновременно находится большое количество целей, украинским силам ПВО приходится оперативно распределять средства поражения между разными направлениями. Кроме того, отдельные группы могут использоваться в качестве отвлекающего элемента или для разведки маршрутов, тогда как другие непосредственно атакуют определенные объекты.

Итак, в 2026 году под понятием группа Шахедов обычно понимается от нескольких до нескольких десятков беспилотников.

Поэтому сообщение о движении группы Шахедов во время воздушной тревоги не означает, что речь идет лишь о нескольких беспилотниках. На самом деле, в воздухе могут находиться десятки ударных дронов, которые действуют в рамках единого плана атаки и выполняют общую тактическую задачу.

