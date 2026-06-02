Россияне запускают по Украине группы ракет почти каждый день. Что такое группа ракет и сколько ракет может быть в одной группе — Факты ICTV узнали об этом у военного эксперта Александра Коваленко.

Группа ракет — это сколько

По словам эксперта, здесь нет какой-то строгой привязки.

— Это просто такое выражение — группа ракет. Все зависит от многих факторов, но какой-то привязки, что это 5, 10, 15, 100 ракет — не существует, — объясняет Коваленко.

Таким образом определяется сама угроза, что в воздушном пространстве Украины находится группа ракет. По словам эксперта, их можно разделять так же, как и Шахеды.

Ракетные атаки могут проводиться по-разному. Например, 10 бомбардировщиков Ту-95МС осуществляют пуски 20 ракет.

Это может быть изначально одна группа, но в воздушном пространстве Украины они разделяются на четыре группы по пять ракет.

Из этих четырех групп одна, скажем, направляется на Одессу, вторая — в другом направлении и так далее.

— Вот все это и есть — группы ракет, поэтому какого-то строго обусловленного количества в такой группе не существует, — резюмирует Коваленко.

