Футболіста МЮ Грінвуда заарештували за домашнє насилля після фото його дівчини з побоями

Футболіст Манчестер Юнайтед Мейсон Грінвуд був заарештований після звинувачень у побитті та зґвалтуванні своєї дівчини — моделі Гаррієт Робсон.

Як повідомили у поліції, футболіста затримали після оприлюднених його дівчиною в Instagram фотографій з численними побоями, які, за її словами, були завдані їй Грінвудом.

У заяві поліції зазначається, що проти Мейсона Грінвуда порушили кримінальну справу і розпочали розслідування за фактом публікації в Instagram моделі. Додається, що футболіст проходив допит правоохоронців.

Look what Mason Greenwood’s girlfriend posted on her story… Domestic violence is absolutely terrifying man ???????????? pic.twitter.com/eqq3xXRGeR

— Nathalie???????????? (@NatiAFC) January 30, 2022