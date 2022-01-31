Футболіста МЮ Грінвуда заарештували за домашнє насилля після фото його дівчини з побоями

Футболіст Манчестер Юнайтед Мейсон Грінвуд був заарештований після звинувачень у побитті та зґвалтуванні своєї дівчини — моделі Гаррієт Робсон.

Як повідомили у поліції, футболіста затримали після оприлюднених його дівчиною в Instagram фотографій з численними побоями, які, за її словами, були завдані їй Грінвудом.

У заяві поліції зазначається, що проти Мейсона Грінвуда порушили кримінальну справу і розпочали розслідування за фактом публікації в Instagram моделі. Додається, що футболіст проходив допит правоохоронців.

Look what Mason Greenwood’s girlfriend posted on her story… Domestic violence is absolutely terrifying man ???????????? pic.twitter.com/eqq3xXRGeR — Nathalie???????????? (@NatiAFC) January 30, 2022

I honestly don’t even know what to say… pic.twitter.com/L3ParqMzJ3 — Nathalie???????????? (@NatiAFC) January 30, 2022

Пресслужба Манчестер Юнайтед, своєю чергою, повідомила, що футболіста тимчасово відсторонено від тренувань з командою до подальшого повідомлення. У клубі проведуть власне розслідування щодо фактів поведінки Мейсона Грінвуда.

Мейсон Грінвуд, вихованець Манчестер Юнайтед, виступає за основну команду клубу з 2018 року. З того часу 20-річний півзахисник провів за клуб 129 матчів, у яких забив 35 м’ячів та віддав 12 гольових передач.

Також на рахунку Грінвуда один матч за збірну Англії.

Це не перший випадок, коли Мейсон Грінвуд з’являється у публічних скандалах.

У вересні 2020 року футболіст зі своїм колегою з Манчестер Сіті Філом Фоденом влипли у скандал, через який змушені були покинути тренувальний табір збірної Англії. Тоді, після матчу першого туру елітного дивізіону Ліги націй проти команди Ісландії, футболісти викликали до свого номера у готелі, де базувалася команда у Рейк’явіку, дівчат.

Фото: masongreenwood, Nathalie, hasrobson

Джерело: ESPN