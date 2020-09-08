Вызвали девушек в номер: футболистов Фодена и Гринвуда с позором выгнали из сборной Англии

Хавбек Манчестер Сити Фил Фоден и форвард Манчестер Юнайтед Мейсон Гринвуд влипли в скандал, из-за которого вынуждены были покинуть тренировочный лагерь сборной Англии.

После матча первого тура элитного дивизиона Лиги наций против команды Исландии футболисты вызвали в свой номер в гостинице, где базировалась команда в Рейкьявике, девушек.

Об инциденте стало известно только после того, как девушки поделились в соцсетях видео с игроками в их номере.

Одна из девушек, которая была в номере игроков, 20-летняя Надя Сиф Линдал Гуннарсдоттир рассказала, что переписывалась с Гринвудом еще до их поездки в Исландию. В гости к футболистам она наведалась вместе со своей 19-летней кузине Ларой.

— Мы познакомились в интернете. Я переписывалась с Мейсоном несколько дней, прежде чем они прибыли в Исландию. Конечно, это была прекрасная ночь. Мы ее провели вчетвером. Они хорошие ребята. После нашего визита в отель они больше с нами не контактировали, — рассказала Надя.

Впоследствии Фоден извинился на своей странице в Twitter за этот инцидент.

— Я извиняюсь перед Гаретом Саутгейтом, перед моими товарищами по команде по сборной, перед персоналом, фанатами, а также перед моим клубом и моей семьей. Я молодой игрок, которому надо многому учиться, но я осознаю огромную ответственность, которую я несу, ведь представляю Манчестер Сити и Англию. Я совершил ошибку и мое поведение было ненадлежащим, — написал Фоден.

А вот 18-летний Гринвуд в понедельник свой аккаунт в Twitter деактивировал.

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Тренерский штаб во главе с Гаретом Саутгейт принял решение отстранить юных футболистов от матча второго тура Лиги наций против Дании. Таким образом, Фоден и Гринвуд вернулись домой, а их партнеры по национальной команды отправились в Копенгаген.

— Они нарушили правила Covid-19 с точки зрения нашей безопасности. Это очень серьезная ситуация. Другие представители нашей команды не контактировали с двумя игроками. Также у них был отдельный завтрак и они не принимали участия в тренировке. Я понимаю их возраст, но с этой пандемией борется весь мир. Знаю, что люди ошибаются, но не оправдываю их в этом случае, — отметил Саутгейт на пресс-конференции.

Также известно, что дуэт нарушителей пропустит четыре ближайших матча национальной команды из-за свою выходки.

Весной Гринвуд расстался со своей девушкой, а вот одноклубник Александра Зинченко Фоден находится в длительных отношениях, а еще у него есть двухлетний ребенок.