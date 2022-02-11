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Факты / Спорт

Джима в топ-10 спринтерской гонки: сколько украинок отобрались в персьют

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Юлія Джима

На биатлонной трассе в китайском Чжанцянкоу на зимних Олимпийских играх-2022 состоялась четвертая гонка – женский спринт. На старт вышло 89 участниц, которые должны были преодолеть кратчайшую дистанцию ​​- 7,5 км.

Украина была представлена ​​в индивидуальном спринте только тремя биатлонистками при максимальной квоте в четыре спортсменки: Юлией Джимой, Ириной Петренко и Анастасией Меркушиной, которая присоединилась позже после известия о положительных тестах у Билосюк.

Лучший результат среди украинок в спринте на Олимпиаде-2022 продемонстрировала Юлия Джима, которая финишировала восьмой. После стрельбы лежа она занимала промежуточное четвертое место, но на стойке промахнулась со вторым выстрелом и потеряла несколько позиций.

Последний круг Юлия прошла не так убедительно и финишировала восьмой с 30-секундным отрывом от итальянки Доротеи Вирер, ставшей бронзовой медалисткой.

Анастасия Меркушина не смогла закрыть одну мишень во время первой стрельбы, но хорошо отработала на стойке и стала 24-й. Еще одна биатлонистка Ирина Петренко упустила шансы на медали еще в первой стрельбе, когда не закрыла две мишени, но благодаря успешной стойке, замкнула топ-40.

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Таким образом, все три украинских биатлонистки отобрались в гонку преследования на Олимпиаде-2022. Самое высокое место у Джима, ее отставание составит 1:07 минуты.

Олимпийской чемпионкой спринта стала норвежка Марте Олсбю Ройзеланд. Серебро досталось представительнице Швеции Эльвире Эберг, а бронза – итальяке Доротеи Вирер.

Женская гонка преследования (персьют) на Олимпиаде-2022 состоится в воскресенье, 13 февраля. Начало запланировано на 11:00 по киевскому времени.

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Фото: Getty Images

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