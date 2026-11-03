США могут уже в ноябре обратиться к странам НАТО с просьбой выделить дополнительные средства на закупку американского оружия для Украины.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами Вашингтона.

США будут просить НАТО увеличить финансирование на оружие для Украины

Соединенные Штаты готовят новое обращение к союзникам по НАТО об увеличении взносов в программу PURL — механизм, по которому страны-партнеры финансируют закупку американского вооружения для Украины.

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По данным агентства, Вашингтон может выступить с такой просьбой уже в ноябре 2026 года.

Причиной стал дефицит финансирования ранее утвержденных пакетов военной помощи. По оценкам источников агентства, сейчас не хватает около $2 млрд.

В то же время конкретная сумма, которую США планируют дополнительно привлечь от союзников, пока не определена.

Собеседники Bloomberg отмечают, что американское оружие продолжает поступать в Украину даже до того, как страны НАТО перечисляют средства на его оплату.

Из-за этого возникает разрыв между стоимостью уже переданного вооружения и фактическим финансированием. Если Пентагон примет решение о новых поставках, дефицит может увеличиться.

Ранее главнокомандующий Объединёнными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич сообщил, что поставки ракет для систем противовоздушной обороны Patriot в Украину продолжаются без задержек.

По его словам, Украина регулярно получает вооружение, которое закупается на средства европейских союзников в рамках программы PURL.

Гринкевич также подчеркнул, что ни один из пакетов PURL, оплаченных европейскими партнерами, не был отложен. Кроме того, США одобряют запросы на передачу Украине американского вооружения от третьих стран.