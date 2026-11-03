Наблюдательный совет акционерного общества Украинская оборонная промышленность (Укроборонпром) назначил нового генерального директора.

По результатам открытого конкурса должность занял генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

Иван Гаврилюк назначен гендиректором Укроборонпрома

Как сообщает Акционерное общество Украинская оборонная промышленность, поиском кандидатов, их отбором и предварительной оценкой занималось украинское представительство международной компании Amrop Partnership, специализирующейся на подборе топ-менеджеров и развитии управленческих компетенций.

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Окончательное решение наблюдательный совет принял после завершения конкурсного отбора и проведения финальных собеседований с претендентами.

Отмечается, что Иван Гаврилюк имеет большой опыт военной службы, руководящей работы и деятельности в оборонной сфере. Ожидается, что его управленческие навыки и знания потребностей украинской армии будут способствовать развитию Укроборонпрома, увеличению производственных мощностей предприятий и усилению оборонно-промышленного комплекса Украины.

В компании отмечают, что назначение нового генерального директора является частью трансформации Укроборонпрома в современную, эффективную и конкурентоспособную оборонную компанию.

Напомним, что 14 июля 2026 года Герман Сметанин сообщил о завершении работы на должности гендиректора Укроборонпрома.

Отставка Сметанина состоялась после детонации склада боеприпасов в Вишневом Киевской области.

Фото: Акционерное общество Украинская оборонная промышленность

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