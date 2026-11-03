Иван Гаврилюк назначен гендиректором Укроборонпрома: что известно
- Наблюдательный совет Укроборонпрома определил нового генерального директора компании по результатам открытого конкурса.
- В компании объяснили, как проходил отбор кандидатов и какие критерии учитывались при принятии решения.
- Назначение нового руководителя связывают с дальнейшим развитием оборонного производства и трансформацией предприятий отрасли.
Наблюдательный совет акционерного общества Украинская оборонная промышленность (Укроборонпром) назначил нового генерального директора.
По результатам открытого конкурса должность занял генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.
Иван Гаврилюк назначен гендиректором Укроборонпрома
Как сообщает Акционерное общество Украинская оборонная промышленность, поиском кандидатов, их отбором и предварительной оценкой занималось украинское представительство международной компании Amrop Partnership, специализирующейся на подборе топ-менеджеров и развитии управленческих компетенций.
Окончательное решение наблюдательный совет принял после завершения конкурсного отбора и проведения финальных собеседований с претендентами.
Отмечается, что Иван Гаврилюк имеет большой опыт военной службы, руководящей работы и деятельности в оборонной сфере. Ожидается, что его управленческие навыки и знания потребностей украинской армии будут способствовать развитию Укроборонпрома, увеличению производственных мощностей предприятий и усилению оборонно-промышленного комплекса Украины.
В компании отмечают, что назначение нового генерального директора является частью трансформации Укроборонпрома в современную, эффективную и конкурентоспособную оборонную компанию.
Напомним, что 14 июля 2026 года Герман Сметанин сообщил о завершении работы на должности гендиректора Укроборонпрома.
Отставка Сметанина состоялась после детонации склада боеприпасов в Вишневом Киевской области.
Фото: Акционерное общество Украинская оборонная промышленность