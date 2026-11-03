Шахтер во вторник, 3 ноября, сыграет матч четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов сезона-2026/27 против португальского Спортинга. Игра состоится на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне.

Начало матча – в 19:45 по киевскому времени.

Шахтер – Спортинг: прогноз букмекеров

По мнению букмекеров, фаворитом в матче Шахтер – Спортинг являются подопечные Тиагу Фернандеша.

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На победу португальской команды принимают ставки с коэффициентом 2.05. Успех украинского клуба оценивают в 3.56. Ничейный результат матча Шахтер – Спортинг в основное время – 3.81.

Согласно прогнозу букмекеров, на то, что обе команды забьют в матче, дают коэффициент 1.57.

Это будет третья очная встреча команд в истории. Впервые команды встретились в 2008 году в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Тогда в обоих матчах победу одержал Спортинг с одинаковым счетом 1:0.

Спортинг ни разу не проиграл украинским клубам в восьми матчах еврокубков. Помимо Шахтера, львы также обыгрывали киевское Динамо и полтавскую Ворсклу.

Последний раз Шахтер пересекался с португальским клубом на групповом этапе ЛЧ-2023/24, когда дважды проиграл Порту.

Шахтер подходит к матчу, имея в активе 4 очка благодаря ничьей с ПСВ и победе над АЕКом. У Спортинга 6 очков в активе после побед над Галатасараем и Лансом. В третьем туре португальцы уступили ЛАСКу, а Шахтер – миланскому Интеру.

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