Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта — Вивьен Джоли — сменила фамилию.

18-летняя Вивьен отказалась от фамилии отца и теперь будет имя Вивьен Маршелин Джоли.

Об этом сообщает издание The Independent со ссылкой на решение суда.

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Вивьен Джоли отказалась от фамилии Брэда Питта

По данным издания, Вивьен Джоли обратилась в Высший суд округа Лос-Анджелес с ходатайством о смене имени еще 12 июля. Официальное решение в пользу девушки суд вынес 2 ноября 2026 года.

Вивьен стала четвертым ребенком Джоли и Питта, решившей вычеркнуть фамилию Питт.

Первой путь официального отказа от родительской фамилии прошла Шайло, использующая исключительно фамилию Джоли с августа 2024 года.

Старший сын Анджелины Джоли и Брэда Питта – Мэдокс – также получил официальное судебное разрешение на смену своей фамилии в сентябре 2026 года.

Сразу после Мэдокса в конце сентября отказалась от фамилии Питта и Захара.

Относительно брата-близнеца Вивьен — Нокса — информация об официальном изменении документов пока отсутствует. Впрочем, при вручении школьных аттестатов в июне он публично фигурировал исключительно под фамилией матери.

В настоящее время единственным из шести детей, которые продолжают использовать двойную фамилию, является Пакс Джоли-Питт.

Издание отмечает, что он, по всей вероятности, остается единственным, кто поддерживает связь с семьей отца, хотя в 2023 году также жестко критиковал Брэда Питта.

В частности, в частном аккаунте в Instagram в День отца Пакс обвинял актера в создании “сплошного ада” для семьи.

— Ты то и дело доказываешь, что ты ужасный и отвратительный человек. У тебя нет ни малейшей заботы или сострадания к твоим четырем младшим детям, которые трепещут от страха, когда находятся в твоем присутствии, — отмечал тогда Пакс.

Напомним, что официальный развод Джоли и Питта был окончательно оформлен в декабре 2024 года после продолжительного судебного процесса.

Началом раскола стал инцидент 14 сентября 2016 во время перелета, когда Питта обвинили в словесной и физической агрессии к своему ребенку.

Хотя расследование ФБР и социальных служб не выявило подтвержденных фактов жестокого обращения, Джоли подала на развод спустя несколько дней после этого.

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