Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по инциденту, который произошел 2 ноября 2026 года в Петропавловской Борщаговке на Киевщине.

Расследование проводят по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины — превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий.

Инцидент в Петропавловской Борщаговке: ГБР открыло дело

В рамках расследования правоохранители должны установить, на каких основаниях и при каких условиях военнослужащие находились в частном доме. Отдельно проверяется информация о возможном применении к ним силы, а также выясняются причины возникновения конфликта, анализируются действия всех участников.

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В ГБР подчеркнули, что в информационном пространстве распространяются разные, в том числе противоречивые, версии событий. В то же время часть обнародованных утверждений пока не подтверждена надлежащими доказательствами.

В ведомстве отметили, что следователи должны установить полную хронологию инцидента, проверить все сообщения о возможных нарушениях прав человека и дать правовую оценку действиям причастных лиц исключительно на основании собранных доказательств.

ГБР заверило, что расследование будет всесторонним, объективным и беспристрастным.

В то же время граждан и представителей СМИ призвали не делать преждевременных выводов и руководствоваться проверенной информацией из официальных источников.

О дальнейшем ходе расследования и его результатах в ведомстве обещают сообщать в рамках, предусмотренных законодательством.

Напомним, что, по предварительным данным, 2 ноября конфликт возник вблизи частного дома в Петропавловской Борщаговке, где временно находились военнослужащие Национальной гвардии Украины, вернувшиеся после самовольного оставления воинской части (СОЧ).

После появления в социальных сетях информации о вероятном незаконном удержании военных возле здания собрались люди. Впоследствии ситуация обострилась и переросла в стычки, во время которых раздались выстрелы. Также были повреждены служебные автомобили полиции.

На место инцидента оперативно прибыли сотрудники ГБР. Они работали вместе с представителями прокуратуры, Национальной полиции и Офиса военного омбудсмена. Национальная гвардия Украины способствовала проведению необходимых мероприятий.

Источник : ГБР

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