Олимпиада-2022: норвежский лыжник потерял золото после ошибочного поворота на трассе

На зимней Олимпиаде-2022 в Пекине спортсмен из Норвегии Ярл Магнус Риибер совершил ошибку во время лыжного двоеборья и потерял золото.

Ярл Риибер был главным фаворитом Игр после того, как показал самый высокий результат в прыжках с трамплина. Тогда норвежец завоевал победу в первой программе лыжного двоеборья и начал заезд на 10 км на расстоянии 44 секунды.

Во время заезда спортсмен смог увеличить отрыв до 48 секунд, когда на отметке первого километра совершил поворот в финишный коридор, вместо поворота на следующий круг.

44-second head start ❌ Jarl Magnus Riiber throws away Olympic gold by ???????????????????? ???????????? ???????????????????? ???????????? ????#Beijing2022 pic.twitter.com/Vz9bAPCLiB — Eurosport (@eurosport) February 15, 2022

Лыжник слишком поздно понял свою ошибку, когда уже потерял все преимущество в гонке. Спортсмены, следовавшие за Ярлом Риибером обошли его на отметке в 3,5 км.

К финишной линии норвежец пришел восьмым, а отставание от первого места составило 39,9 секунды.

Победителем лыжного двоеборья стал Йорген Гробак.

– Я чувствую себя полным идиотом. Эта ошибка стоила мне 30 секунд. Она все разрушила, – сказал Ярл Магнус Риибер.

Это не первая неудача норвежца на Олимпиаде. В 2018 году на зимних Играх в Пхенчхане спортсмен дважды совершил остановку в шаге от победы в личных соревнованиях.

Источник: Eurosport