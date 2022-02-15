Олімпіада-2022: норвезький лижник втратив золото після помилкового повороту на трасі

На зимовій Олімпіаді-2022 у Пекіні спортсмен з Норвегії Ярл Магнус Ріїбер здійснив помилку під час лижного двоборства та втратив золото.

Ярл Ріїбер був головним фаворитом Ігор після того, як показав найвищий результат у стрибках з трампліну. Тоді норвежець виборов перемогу у першій програмі лижного двоборства і почав заїзд на 10 км з відривом у 44 секунди.

Під час заїзду спортсмен зміг збільшити відрив до 48 секунд, коли на позначці першого кілометру здійснив поворот до фінішного коридору, замість повороту на наступне коло.

44-second head start ❌ Jarl Magnus Riiber throws away Olympic gold by ???????????????????? ???????????? ???????????????????? ???????????? ????#Beijing2022 pic.twitter.com/Vz9bAPCLiB — Eurosport (@eurosport) February 15, 2022

Лижник занадто пізно зрозумів про свою помилку, коли вже втратив всю перевагу у перегонах. Спортсмени, що йшли за Ярлом Рїїбером обійшли його на позначці у 3,5 км.

До фінішної лінії норвежець прийшов восьмим, а відставання від першого місця склало 39,9 секунд.

Переможцем лижного двоборства став Йорген Гробак.

– Я почуваюся повним ідіотом. Ця помилка коштувала мені 30 секунд. Вона все зруйнувала, – сказав Ярл Магнус Ріїбер.

Це не перша невдача норвежця на Олімпіаді. У 2018 році на зимових Іграх в Пхенчхані спортсмен двічі здійснив зупинку за крок від до перемоги в особистих змаганнях.

Джерело: Eurosport