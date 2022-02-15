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Олімпіада-2022: норвезький лижник втратив золото після помилкового повороту на трасі

Ілля Нежигай редактор стрічки
олімпіада

На зимовій Олімпіаді-2022 у Пекіні спортсмен з Норвегії Ярл Магнус Ріїбер здійснив помилку під час лижного двоборства та втратив золото.

Ярл Ріїбер був головним фаворитом Ігор після того, як показав найвищий результат у стрибках з трампліну. Тоді норвежець виборов перемогу у першій програмі лижного двоборства і почав заїзд на 10 км з відривом у 44 секунди.

Під час заїзду спортсмен зміг збільшити відрив до 48 секунд, коли на позначці першого кілометру здійснив поворот до фінішного коридору, замість повороту на наступне коло.

Лижник занадто пізно зрозумів про свою помилку, коли вже втратив всю перевагу у перегонах. Спортсмени, що йшли за Ярлом Рїїбером обійшли його на позначці у 3,5 км.

До фінішної лінії норвежець прийшов восьмим, а відставання від першого місця склало 39,9 секунд.

Переможцем лижного двоборства став Йорген Гробак.

– Я почуваюся повним ідіотом. Ця помилка коштувала мені 30 секунд. Вона все зруйнувала, – сказав Ярл Магнус Ріїбер.

Це не перша невдача норвежця на Олімпіаді. У 2018 році на зимових Іграх в Пхенчхані спортсмен двічі здійснив зупинку за крок від до перемоги в особистих змаганнях.

Джерело: Eurosport

Фото: Dreamstime

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