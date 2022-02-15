Судьи зажали немножко баллов: Абраменко о выходе в финал по лыжной акробатике

Украинские фристайлисты Александр Абраменко и Александр Окипнюк квалифицировались в финал в лыжной акробатике на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине. Также в квалификации принимал участие еще один украинский фристайлист Дмитрий Котовский.

Окипнюк и Котовский только накануне получили отрицательные тесты и смогли выйти на старт.

По формату мужского турнира по лыжной акробатике в финал проходили шесть лучших спортсменов по итогам первой попытки, после чего соревнования продолжались и у них была еще одна попытка, чтобы улучшить выступление.

По итогам первой попытки Александр Абраменко выполнил ее на 120.36 баллов и квалифицировался в финал пятым. А вот Окипнюк и Котовский заняли промежуточное 22-е и 24-е места. Они сохраняли свои шансы на попадание в финал, но должны были существенно улучшить свои попытки.

Котовскому почти это удалось. Дмитрий совершил прыжок на 114.03 балла, но не смог квалифицироваться в финал. А вот Окипнюк с лучшим результатом по итогам второй попытки среди остальных спортсменов вышел в финал на Олимпиаде-2022. Его скачок судьи оценили в 125 баллов. В общем, результат Окипнюка стал третьим лучшим в квалификации после прыжков китайцев Ци Гуанпу и Цзя Цзуньтяна — 127.88 и 125.67 соответственно.

В комментарии Общественное олимпийский чемпион Игр-2018 Александр Абраменко поделился впечатлениями от выхода в финал.

— Как и на каждой Олимпиаде, на старте присутствует большой мандраж, с которым надо бороться. Это было сложно, но я справился. Свой прыжок я сделал очень хорошо, но судьи зажали немножго баллов. Но я рад, что этого хватило, чтобы попасть в первую шестерку. Я с волнением следил за каждым прыжком, потому что судьи сегодня очень суровые, – рассказал Абраменко.

А вот 23-летний Окипнюк рассказал, что из-за коронавируса не смог провести вчерашнюю тренировку. У него было всего две тренировки, после которых он попал на карантин.

— Морально – это было очень тяжело. Я очень хотел выйти. Для меня, как для любого спортсмена, участие в Олимпийских играх – мечта. Спасибо Всевышнему. Я стоял на старте и думал о прыжке, чтобы его выполнить хорошо. Все в принципе удалось. Это для меня первая Олимпиада. Я только сегодня вышел из карантина. Этот сегодняшний прыжок – я его выполнил только в восьмой раз. Он немного еще не доработан, но почти все удачно получилось. Немного испортил приземление, — рассказал Окипнюк.

Финал в лыжной акробатике среди мужчин состоится в среду, 16 февраля. Первый финал стартует в 13:00 по киевскому времени, а большой финал ровно через час.

На данный момент, медальный зачет Олимпиады-2022 возглавляет Норвегия, у которой 12 золотых, семь серебряных и семь бронзовых медалей. Второй идет Германия, а замыкают тройку лидеров США.