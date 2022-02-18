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Факты / Спорт

Украинская бобслеистка Гунько попалась на допинге на зимней Олимпиаде-2022

Марта Бондаренко редактор ленты
Украинская бобслеистка Гунько попалась на допинге на зимней Олимпиаде-2022

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что образец, взятый у украинской бобслеистки Лидии Гунько, дал положительный результат (AAF).

Об этом сообщается на сайте ITA.

Так, в организме спортсменки нашли запрещенный метаболит дегидрохлорметил-тестостерона.

Сообщается, что образец взяли во время соревновательного антидопингового контроля 14 февраля в Яньцине, Китай. О результате теста сообщила аккредитованная Всемирным антидопинговым агентством WADA лаборатория в Пекине 17 февраля.

Спортсменку проинформировали и временно отстранили от совервнований до разрешения вопроса в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом и Антидопинговыми правилами МОК.

Это означает, что Лидии Гунько запрещено участвовать в соревнованиях, тренировках или в какой-либо деятельности во время Зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Украинка может оспорить свое отстранение в Спортивном арбитражном суде – Антидопинговом отделе (CAS ADD).

Ранее Факты ICTV рассказывали, чем известна Лидия Гунько.

Источник: ita.sport

Фото: Getty Images

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