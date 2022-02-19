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Олимпийская чемпионка Билосюк понесет флаг Украины на закрытии Игр-2022 в Пекине

Юля Захарченко редактор ленты
Олімпіада-2022

Украинская биатлонистка и титулованная спортсменка Елена Билосюк (Подгрушная) пронесет государственный флаг Украины на торжественной церемонии закрытия XXIV зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.

– Это уже мои четвертые Олимпийские игры. Я впервые попадаю на церемонию закрытия. Очень рада и горда, что имею честь нести флаг Украины. Горжусь этим, – отметила чемпионка мира.

Олена Білосюк

Закрытие Олимпиады состоится 20 февраля в Пекине на стадионе Птичье гнездо. Организаторы утверждают, что главной темой церемонии станут спортсмены, упорно работавшие для достижения результата.

— Само закрытие будет непродолжительным по времени и состоится в традиционном стиле. Одним из лейтмотивов станет историческое достижение Пекина, как города, впервые сумевшего принять как летние, так и зимние Олимпийские игры, — сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.

Из-за заболевания Covid-19 капитан женской сборной Украины по биатлону Билосюк смогла выйти на старт только одной гонки – женской эстафеты.

Несмотря на последствия опасной болезни и плохое самочувствие спортсменка провела свой этап и смогла мотивировать свою команду.

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Источник: НОК

Фото: Depositphotos, Getty Images

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