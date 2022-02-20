Команда олимпийской сборной Финляндии обыграла команду Олимпийского комитета России (ОКР) во время финального матча Олимпийских Игр-2022 в Пекине.

Спортивные сообщества в соцсетях, распространивших новость о победе, выразили солидарность с Украиной.

Перемога фінської збірної над командою ОКР з рахунком 2:1 принесла фінам золото.

Хоккейное сообщество в социальной сети Facebook пожелало сил Украине, на фоне сообщений о новом возможном вторжении Российской Федерации.

– Это для тебя, Украина. Будь сильна, — говорится в сообщении.

В комментариях к сообщению от украинцев можно увидеть слова благодарности и поздравления финнов с победой.

Ранее здание британского Министерства иностранных дел в Лондоне подсветили цветами украинского флага. Во внешнеполитическом ведомстве Соединенного Королевства тогда объяснили, что этот жест сделан для проявления солидарности с Украиной.

Также в День единения Украины, 16 февраля, к подобной акции приобщились в Братиславе. Там цветами флага Украины был подсвечен дворец президента Словакии. Организаторы призвали к солидарности с украинским народом.

Этому предшествовала акция в Тбилиси, когда 26 января активисты, с помощью проектора, транслировали изображение сине-желтого флага на посольство РФ.