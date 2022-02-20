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Олімпіада-2022: у соцмережах привітали Україну після перемоги фінів над росіянами в хокеї

Ілля Нежигай редактор стрічки
Олімпіада-2022

Команда олімпійської збірної Фінляндії обіграла команду Олімпійського комітету Росії (ОКР) під час фінального матчу Олімпійських Ігор-2022 в Пекіні.

Спортивні спільноти у соцмережах, які поширили новину про перемогу, висловили солідарність з Україною.

Перемога фінської збірної над командою ОКР з рахунком 2:1 принесла фінам золото.

Хокейна спільнота у соціальній мережі Facebook побажала сил Україні, на тлі повідомлень про нове можливе вторгнення Російської Федерації.

– Це для тебе, Україно. Будь сильною, – йдеться у повідомленні.

У коментарях до допису від українців можна побачити слова вдячності та привітання фінів з перемогою.

Раніше будівлю британського Міністерства закордонних справ в Лондоні підсвітили кольорами українського прапора. У зовнішньополітичному відомстві Сполученого Королівства тоді пояснили, що цей жест зроблений задля прояву солідарності з Україною.

Також у День єднання України, 16 лютого, до подібної акції долучились у Братиславі. Там кольорами прапора України був підсвічений палац президента Словаччини. Організатори також закликали до солідарності з українським народом.

Цьому передувала акція у Тбілісі, коли 26 січня активісти за допомогою проектора транслювали зображення синьо-жовтого прапора на посольство РФ.

Фото: Depositphotos

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