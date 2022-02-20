Команда олімпійської збірної Фінляндії обіграла команду Олімпійського комітету Росії (ОКР) під час фінального матчу Олімпійських Ігор-2022 в Пекіні.
Спортивні спільноти у соцмережах, які поширили новину про перемогу, висловили солідарність з Україною.
Перемога фінської збірної над командою ОКР з рахунком 2:1 принесла фінам золото.
Хокейна спільнота у соціальній мережі Facebook побажала сил Україні, на тлі повідомлень про нове можливе вторгнення Російської Федерації.
– Це для тебе, Україно. Будь сильною, – йдеться у повідомленні.
У коментарях до допису від українців можна побачити слова вдячності та привітання фінів з перемогою.
Раніше будівлю британського Міністерства закордонних справ в Лондоні підсвітили кольорами українського прапора. У зовнішньополітичному відомстві Сполученого Королівства тоді пояснили, що цей жест зроблений задля прояву солідарності з Україною.
Також у День єднання України, 16 лютого, до подібної акції долучились у Братиславі. Там кольорами прапора України був підсвічений палац президента Словаччини. Організатори також закликали до солідарності з українським народом.
Цьому передувала акція у Тбілісі, коли 26 січня активісти за допомогою проектора транслювали зображення синьо-жовтого прапора на посольство РФ.