Команда олімпійської збірної Фінляндії обіграла команду Олімпійського комітету Росії (ОКР) під час фінального матчу Олімпійських Ігор-2022 в Пекіні.

Спортивні спільноти у соцмережах, які поширили новину про перемогу, висловили солідарність з Україною.

Перемога фінської збірної над командою ОКР з рахунком 2:1 принесла фінам золото.

Хокейна спільнота у соціальній мережі Facebook побажала сил Україні, на тлі повідомлень про нове можливе вторгнення Російської Федерації.

– Це для тебе, Україно. Будь сильною, – йдеться у повідомленні.

У коментарях до допису від українців можна побачити слова вдячності та привітання фінів з перемогою.

Раніше будівлю британського Міністерства закордонних справ в Лондоні підсвітили кольорами українського прапора. У зовнішньополітичному відомстві Сполученого Королівства тоді пояснили, що цей жест зроблений задля прояву солідарності з Україною.