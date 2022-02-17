Министерство иностранных дел Великобритании подсветило свое здание в Лондоне цветом украинского флага.

Как сообщили на странице внешнеполитического ведомства в Twitter, этот жест должен выразить солидарность с Украиной.

– Здание министерства иностранных дел подсвечено цветами украинского флага в знак солидарности с украинским народом, – говорится в сообщении.

Министерство также добавило хэштег #StandwithUkraine в своем сообщении, что можно перевести как Стоять на стороне Украины.

The Foreign, Commonwealth and Development Office is lit up with the colours of the Ukrainian flag as it stands in solidarity with the people of Ukraine. #StandwithUkraine pic.twitter.com/HOOcTNTbVI — Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) February 16, 2022

Ранее правительство Украины поручило всем органам власти подсветить в День единения, 16 февраля, цветом сине-желтого флага административные здания во всех населенных пунктах государства.

Напомним, указ о празднике Дня единения подписал президент Владимир Зеленский 14 февраля. Тогда президент призвал в день праздника вывешивать национальные флаги и прикреплять к одежде сине-желтые ленты.

Также 16 февраля аналогичным цветом был подсвечен дворец президента Словакии в Братиславе. Государство тоже призвало выразить солидарность с народом нашей страны.

До этого, 26 января, к подобной акции присоединились в грузинской столице Тбилиси. Впрочем, в этот раз, вместо того, чтобы подсветить государственные здания Грузии, активисты с помощью проектора разместили изображение украинского флага на российском посольстве.

Сначала организаторы спроектировали на здание флаг Украины с надписью “Слава Украине!”, а затем эмблему НАТО. Во время акции звучал гимн Украины.