Министерство иностранных дел Великобритании подсветило свое здание в Лондоне цветом украинского флага.

Как сообщили на странице внешнеполитического ведомства в Twitter, этот жест должен выразить солидарность с Украиной.

Министерство также добавило хэштег #StandwithUkraine в своем сообщении, что можно перевести как Стоять на стороне Украины.

The Foreign, Commonwealth and Development Office is lit up with the colours of the Ukrainian flag as it stands in solidarity with the people of Ukraine. #StandwithUkraine pic.twitter.com/HOOcTNTbVI

— Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) February 16, 2022