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Здание МИД Великобритании подсветили цветами флага Украины

Илья Нежигай редактор ленты
Здание МИД Великобритании подсветили цветами флага Украины

Министерство иностранных дел Великобритании подсветило свое здание в Лондоне цветом украинского флага.

Как сообщили на странице внешнеполитического ведомства в Twitter, этот жест должен выразить солидарность с Украиной.

– Здание министерства иностранных дел подсвечено цветами украинского флага в знак солидарности с украинским народом, – говорится в сообщении.

Министерство также добавило хэштег #StandwithUkraine в своем сообщении, что можно перевести как Стоять на стороне Украины.

Ранее правительство Украины поручило всем органам власти подсветить в День единения, 16 февраля, цветом сине-желтого флага административные здания во всех населенных пунктах государства.

Напомним, указ о празднике Дня единения подписал президент Владимир Зеленский 14 февраля. Тогда президент призвал в день праздника вывешивать национальные флаги и прикреплять к одежде сине-желтые ленты.

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Также 16 февраля аналогичным цветом был подсвечен дворец президента Словакии в Братиславе. Государство тоже призвало выразить солидарность с народом нашей страны.

До этого, 26 января, к подобной акции присоединились в грузинской столице Тбилиси. Впрочем, в этот раз, вместо того, чтобы подсветить государственные здания Грузии, активисты с помощью проектора разместили изображение украинского флага на российском посольстве.

Сначала организаторы спроектировали на здание флаг Украины с надписью “Слава Украине!”, а затем эмблему НАТО. Во время акции звучал гимн Украины.

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