Российская сборная по футболу была окончательно исключена из числа претендентов на выход на Чемпионат мира-2022.

Как говорится в решении ФИФА, команду из РФ исключили из числа участников плей-офф.

Указанному решению предшествовали объявления со стороны ФИФА и УЕФА, в соответствии с которыми все российские команды были отстранены от соревнований из-за начала войны России против Украины.

Организационный комитет ассоциации решил, что Польша автоматически проходит в финал плей-офф отбора на ЧМ-2022. Ранее польская сборная должна была играть со сборной РФ.

– ФИФА наказала Россию лишением права на участие. И это очень хорошо! Футбол в России также должен отвечать за войну, начатую РФ в Украине. У нас есть нулевая толерантность к стране, которая убивает гражданское население… Мы демонстрируем, что футбольная солидарность имеет смысл! И будем дальше поддерживать Украину, – сказал президент польского футбольного союза Цезарий Кулеча.

Ранее стало известно, что в результате начала войны РФ против Украины все соперники российской сборной в плей-офф отбора на ЧМ-2022 отказались выходить на поле с россиянами. Первой играть со сборной РФ отказалась Польша, а затем к ней присоединились Швеция и Чехия.

Несмотря на решение ФИФА об отстранении всех команд из России, до сих пор не было официального решения по матчам плей-офф отбора на ЧМ-2022.