Російська збірна з футболу була остаточно виключена з-поміж претендентів на вихід на Чемпіонат світу-2022.

Як йдеться у рішення ФІФА, команду з РФ виключили з числа учасників плей-оф.

Зазначеному рішенню передували оголошення з боку ФІФА та УЄФА, відповідно до яких всі російські команди були відсторонені від змагань через початок війни Росії проти України.

Організаційний комітет асоціації вирішив, що Польща автоматично проходить у фінал плей-оф відбору на ЧС-2022. Раніше польська збірна мала грати зі збірною РФ.

– ФІФА покарала Росію позбавленням права на участь. І це дуже добре! Футбол в Росії також має бути відповідальним за війну, розпочату РФ в Україні. Ми маємо нульову толерантність до країни, яка вбиває цивільне населення… Ми демонструємо, що футбольна солідарність має сенс! І будемо далі підтримувати Україну, – сказав президент польського футбольного союзу Цезарій Кулеча.

Раніше стало відомо, що внаслідок початку війни РФ проти України всі суперники російської збірної у плей-оф відбору на ЧС-2022 відмовилися виходити на поле з росіянами. Першими грати зі збірною РФ відмовилась Польща, а згодом до неї приєдналися Швеція та Чехія.

Незважаючи на рішення ФІФА про відсторонення усіх команд з Росії, до сьогодні не було офіційного рішення щодо матчів плей-оф відбору на ЧС-2022.