Футбольная ассоциация Уэльса сообщила, что национальная команда 29 марта проведет товарищеский матч, чтобы собрать деньги для помощи Украине, на территорию которой вторглись российские войска.

В специальный фонд войдут средства от продажи билетов на матч, а также собранные деньги до и во время поединка и пожертвования футболистов. Для своих фанатов валлийцы также сделали функцию пожертвований на официальном сайте футбольной федерации.

Встреча состоится в Кардиффе на стадионе Кардифф Сити 29 марта в 19.45 по местному времени. Соперник Уэльса определится по итогам матча против Австрии в плей-офф отбора чемпионата мира-2022.

Если валлийцы обыграют австрийскую команду, то 29 марта проведут спарринг с кем-то из пары Швеция — Чехия. В случае, если они уступят Австрии, то тогда сыграют товарищескую встречу с командой Шотландии.

— Пожертвования, сделанные до и во время международного матча Cymru, помогут обеспечить еду, воду, жилье, медицинскую помощь и защиту, — говорится в сообщении Футбольной ассоциации Уэльса.

Стадион Кардифф Сити вмещает 33 тыс. зрительских мест и является домашней ареной ФК Кардифф Сити.

Ранее ФИФА приняла решение перенести полуфинальный матч плей-офф квалификации в Мундиаль-2022 Шотландия – Украина на июнь. Победитель встречи сыграет с Уэльсом или Австрией. Финальный матч пути A за выход на чемпионат мира состоится в июне.

Источник: Cymru