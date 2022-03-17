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Факты / Спорт

Мы вместе: сборная Уэльса сыграет товарищеский матч, чтобы помочь Украине

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Збірна Вельсу

Футбольная ассоциация Уэльса сообщила, что национальная команда 29 марта проведет товарищеский матч, чтобы собрать деньги для помощи Украине, на территорию которой вторглись российские войска.

В специальный фонд войдут средства от продажи билетов на матч, а также собранные деньги до и во время поединка и пожертвования футболистов. Для своих фанатов валлийцы также сделали функцию пожертвований на официальном сайте футбольной федерации.

Встреча состоится в Кардиффе на стадионе Кардифф Сити 29 марта в 19.45 по местному времени. Соперник Уэльса определится по итогам матча против Австрии в плей-офф отбора чемпионата мира-2022.

Если валлийцы обыграют австрийскую команду, то 29 марта проведут спарринг с кем-то из пары Швеция — Чехия. В случае, если они уступят Австрии, то тогда сыграют товарищескую встречу с командой Шотландии.

— Пожертвования, сделанные до и во время международного матча Cymru, помогут обеспечить еду, воду, жилье, медицинскую помощь и защиту, — говорится в сообщении Футбольной ассоциации Уэльса.

Стадион Кардифф Сити вмещает 33 тыс. зрительских мест и является домашней ареной ФК Кардифф Сити.

Ранее ФИФА приняла решение перенести полуфинальный матч плей-офф квалификации в Мундиаль-2022 Шотландия – Украина на июнь. Победитель встречи сыграет с Уэльсом или Австрией. Финальный матч пути A за выход на чемпионат мира состоится в июне.

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Источник: Cymru

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Фото: Getty Images

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