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Факты / Спорт

Украинка, бежавшая от войны за границу, выиграла Иерусалимский марафон

Юлия Соколова редактор ленты
Валентина Верецька

Украинка Валентина Верецкая, которая после полномасштабного вторжения российских войск вынуждена была покинуть родной Николаев и выехать за границу, стала победительницей марафона в Иерусалиме.

Об истории женщины и ее победе рассказали издания The New York Times и The Times of Israel.

Вынужденный побег

Валентина Верецкая – профессиональная бегунья и физиотерапевт.

31-летняя женщина сразу после начала широкомасштабной войны покинула город вместе с 11-летней дочерью, даже не успев нормально собрать вещи. Они ждали в очереди на границе с Польшей около 15 часов, прежде чем смогли выехать.

Впоследствии женщина узнала, что ее дом в Николаеве был разрушен в результате обстрелов РФ.

Верецкая и ее дочь нашли убежище в одной из семей в Польше. Ее муж Павел Верецкий, тоже профессиональный бегун, остается в Украине и борется против российских захватчиков. Родители, братья и сестры женщины – также в Украине.

 

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Допис, поширений Jerusalem Winner Marathon (@jerusalem_marathon)

Победа в марафоне

В комментарии СМИ Валентина Верецкая рассказала, что последние события вызвали у нее депрессию. Она практически не тренировалась.

Но женщине очень хотелось вернуться в любимый спорт. Поэтому она связалась с официальными лицами Иерусалимского марафона (Jerusalem Marathon 2022) и получила место в забеге менее чем за две недели до начала.

Верецкая планировала принять участие в ежегодном марафоне в Иерусалиме еще до начала полномасштабной войны в Украине. В преддверии мероприятия она связалась с организаторами и попросила помочь ей получить разрешение на въезд в Израиль. Женщина выразила надежду, что ее участие в марафоне поможет привлечь внимание к событиям в Украине.

Иерусалимский марафон-2022 прошел в пятницу, 25 марта. Несмотря на плохую погоду (было ветрено, холодно и шел дождь), в нем приняли участие тысячи бегунов со всего мира.

И Валентина Верецкая стала лучшей в забеге среди женщин, преодолев дистанцию в 42,2 км за 2 часа 45 мин. и 54 секунды.

 

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Допис, поширений Jerusalem Winner Marathon (@jerusalem_marathon)

Отмечая свою победу, женщина держала в руках государственные флаги Украины и Израиля. Верецкая отметила, что была поражена своей победой, поскольку только недавно смогла возобновить тренировки – в одежде и обуви, которые ей дала польская семья.

Женщина призналась, что думала о войне в Украине во время забега в Иерусалиме, и это придавало ей сил и подпитывало стремление к победе.

– Я постоянно в стрессе и нервничаю из-за всего, что происходит в Украине. Но в какой-то мере это помогло мне. Это была очень тяжелая гонка… Эта победа за мир, за мир в моей стране, и не только в моей стране – мир во всем мире, — подчеркнула Верецкая.

Женщина призналась, что волнуется за мужа и семью в Украине. Но пока планирует вернуться в Краков, где сейчас находится ее дочь.

Это был четвертый марафон для Валентины Верецкой. До войны она заняла первое место в марафоне в Албании (17 октября прошлого года) и третье место в марафоне в Майнце, Германия (в мае 2019 года).

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Источник: The New York Times, The Times of Israel

Фото: Jerusalem Marathon

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