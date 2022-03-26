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Факти / Спорт

Українка, яка втекла від війни за кордон, виграла Єрусалимський марафон

Юлія Соколова редакторка стрічки
Валентина Верецька

Українка Валентина Верецька, яка після повномасштабного вторгнення російських військ змушена була залишити рідний Миколаїв та виїхати за кордон, стала переможницею марафону в Єрусалимі.

Про історію жінки та її перемогу розповіли видання The New York Times та The Times of Israel.

Вимушена втеча

Валентина Верецька – професійна бігунка та фізіотерапевт.

31-річна жінка одразу після початку широкомасштабної війни залишила місто разом із 11-річною донькою, навіть не встигнувши нормально зібрати речі. Вони чекали в черзі на кордоні з Польщею близько 15 годин, перш ніж змогли виїхати.

Згодом жінка дізналася, що її будинок у Миколаєві був зруйнований унаслідок обстрілів РФ.

Верецька та її донька знайшли прихисток в одній із родин у Польщі. Її чоловік Павло Верецький, також професійний бігун, залишається в Україні та бореться проти російських загарбників. Батьки, брати та сестри жінки – теж в Україні.

 

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Допис, поширений Jerusalem Winner Marathon (@jerusalem_marathon)

Перемога в марафоні

У коментарі ЗМІ Валентина Верецька розповіла, що останні події викликали в неї депресію. Вона практично не тренувалася.

Але жінці дуже хотілося повернутися до улюбленого спорту. Саме тому вона зв’язалася з офіційними особами Єрусалимського марафону (Jerusalem Marathon 2022) та отримала місце в забігу менш ніж за два тижні до початку.

Верецька планувала взяти участь у щорічному марафоні в Єрусалимі ще до початку повномасштабної війни в Україні. Напередодні заходу вона зв’язалася з організаторами і попросила допомогти їй отримати дозвіл на в’їзд до Ізраїлю. Жінка висловила сподівання, що її участь у марафоні допоможе привернути увагу до подій в Україні.

Єрусалимський марафон-2022 відбувся в п’ятницю, 25 березня. Попри погану погоду (було вітряно, холодно та йшов дощ), у ньому взяли участь тисячі бігунів з усього світу.

І Валентина Верецька стала найкращою в забігу серед жінок, подолавши дистанцію в 42,2 км за 2 год. 45 хв. та 54 секунди.

 

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Допис, поширений Jerusalem Winner Marathon (@jerusalem_marathon)

Святкуючи свою перемогу, жінка тримала в руках державні прапори України та Ізраїлю. Верецька зазначила, що була вражена своєю перемогою, оскільки лише нещодавно змогла відновити тренування – в одязі та взутті, які їй дала польська родина.

Жінка зізналася, що думала про війну в Україні впродовж забігу в Єрусалимі, і це надавало їй сил та підживлювали прагнення до перемоги.

– Я постійно в стресі та нервуюся через все, що відбувається в Україні. Але якоюсь мірою це допомогло мені. Це була дуже важка гонка… Ця перемога за мир, за мир у моїй країні, і не лише в моїй країні – за мир у всьому світі, – наголосила Верецька.

Жінка зізналася, що хвилюється за свого чоловіка та родину в Україні. Але поки що планує повернутися до Кракова, де зараз перебуває її донька.

Це був уже четвертий марафон для Валентини Верецької. До війни вона посіла перше місце в марафоні в Албанії (17 жовтня минулого року) і третє місце в марафоні у Майнці, Німеччина (у травні 2019 року).

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Джерело: The New York Times, The Times of Israel

Фото: Jerusalem Marathon

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