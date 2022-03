Українка Валентина Верецька, яка після повномасштабного вторгнення російських військ змушена була залишити рідний Миколаїв та виїхати за кордон, стала переможницею марафону в Єрусалимі.

Про історію жінки та її перемогу розповіли видання The New York Times та The Times of Israel.

Вимушена втеча

Валентина Верецька – професійна бігунка та фізіотерапевт.

31-річна жінка одразу після початку широкомасштабної війни залишила місто разом із 11-річною донькою, навіть не встигнувши нормально зібрати речі. Вони чекали в черзі на кордоні з Польщею близько 15 годин, перш ніж змогли виїхати.

Згодом жінка дізналася, що її будинок у Миколаєві був зруйнований унаслідок обстрілів РФ.

Верецька та її донька знайшли прихисток в одній із родин у Польщі. Її чоловік Павло Верецький, також професійний бігун, залишається в Україні та бореться проти російських загарбників. Батьки, брати та сестри жінки – теж в Україні.

Перемога в марафоні

У коментарі ЗМІ Валентина Верецька розповіла, що останні події викликали в неї депресію. Вона практично не тренувалася.

Але жінці дуже хотілося повернутися до улюбленого спорту. Саме тому вона зв’язалася з офіційними особами Єрусалимського марафону (Jerusalem Marathon 2022) та отримала місце в забігу менш ніж за два тижні до початку.

Верецька планувала взяти участь у щорічному марафоні в Єрусалимі ще до початку повномасштабної війни в Україні. Напередодні заходу вона зв’язалася з організаторами і попросила допомогти їй отримати дозвіл на в’їзд до Ізраїлю. Жінка висловила сподівання, що її участь у марафоні допоможе привернути увагу до подій в Україні.

Єрусалимський марафон-2022 відбувся в п’ятницю, 25 березня. Попри погану погоду (було вітряно, холодно та йшов дощ), у ньому взяли участь тисячі бігунів з усього світу.

І Валентина Верецька стала найкращою в забігу серед жінок, подолавши дистанцію в 42,2 км за 2 год. 45 хв. та 54 секунди.

Святкуючи свою перемогу, жінка тримала в руках державні прапори України та Ізраїлю. Верецька зазначила, що була вражена своєю перемогою, оскільки лише нещодавно змогла відновити тренування – в одязі та взутті, які їй дала польська родина.

Жінка зізналася, що думала про війну в Україні впродовж забігу в Єрусалимі, і це надавало їй сил та підживлювали прагнення до перемоги.

– Я постійно в стресі та нервуюся через все, що відбувається в Україні. Але якоюсь мірою це допомогло мені. Це була дуже важка гонка… Ця перемога за мир, за мир у моїй країні, і не лише в моїй країні – за мир у всьому світі, – наголосила Верецька.

Жінка зізналася, що хвилюється за свого чоловіка та родину в Україні. Але поки що планує повернутися до Кракова, де зараз перебуває її донька.

Це був уже четвертий марафон для Валентини Верецької. До війни вона посіла перше місце в марафоні в Албанії (17 жовтня минулого року) і третє місце в марафоні у Майнці, Німеччина (у травні 2019 року).

Джерело: The New York Times, The Times of Israel

Фото: Jerusalem Marathon