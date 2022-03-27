Во время защиты Мариуполя от российских захватчиков погиб запорожский тяжеловес Атанас Иванов. Ему был 21 год.

Он был воспитанником областной специализированной детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва имени Леонида Жабодинского.

Иванов был многократным призером и победителем городских и областных первенств, а также участвовал в чемпионатах Украины.

Атанас Иванов награжден посмертно орденом За мужество III степени.

Сейчас в Мариуполе ситуация очень тяжелая, но контролируемая. Командир полка Азов Денис Прокопенко заявил, что рано или поздно состоится деблокада города, и эта операция будет успешной.

Прокопенко подчеркнул, что бойцы Азова не устают курить вражеские танки, уничтожать вражескую пехоту, которая теряет силы с каждым днем, а наступательные темпы ее угасают.

В начале полномасштабного российского вторжения в результате взрыва российской бомбы в Киевской области погиб игрок ФК Гостомель Дмитрий Мартыненко и его мать.