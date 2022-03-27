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Факты / Спорт

В боях за Мариуполь погиб украинский тяжеловес Атанас Иванов

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Атанас Іванов

Во время защиты Мариуполя от российских захватчиков погиб запорожский тяжеловес Атанас Иванов. Ему был 21 год.

Он был воспитанником областной специализированной детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва имени Леонида Жабодинского.

Иванов был многократным призером и победителем городских и областных первенств, а также участвовал в чемпионатах Украины.

Атанас Иванов награжден посмертно орденом За мужество III степени.

Сейчас в Мариуполе ситуация очень тяжелая, но контролируемая. Командир полка Азов Денис Прокопенко заявил, что рано или поздно состоится деблокада города, и эта операция будет успешной.

Прокопенко подчеркнул, что бойцы Азова не устают курить вражеские танки, уничтожать вражескую пехоту, которая теряет силы с каждым днем, а наступательные темпы ее угасают.

В начале полномасштабного российского вторжения в результате взрыва российской бомбы в Киевской области погиб игрок ФК Гостомель Дмитрий Мартыненко и его мать.

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Источник: Минмолодежьспорт

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