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Факти / Спорт

У боях за Маріуполь загинув український важкоатлет Атанас Іванов

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Атанас Іванов

Під час захисту Маріуполя від російський загарбників загинув запорізький важкоатлет Атанас Іванов. Йому був 21 рік.

Він був вихованцем обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву імені Леоніда Жабодинського.

Іванов був багаторазовим призером і переможцем міських та обласних першостей, а також брав участь у чемпіонатах України.

Атанаса Іванова нагороджено посмертно орденом За мужність III ступеня.

Наразі у Маріуполі ситуація вкрай важка, але контрольована. Командир полку Азов Денис Прокопенко заявив, що рано чи пізно відбудеться деблокада міста і ця операція буде успішною

Прокопенко наголосив, що бійці Азова не втомлюються палити ворожі танки, знищувати ворожу піхоту, яка втрачає сили з кожним днем, а наступальні темпи її згасають.

На початку повномасштабного російського вторгнення внаслідок вибуху російської бомби у Київській області загинули гравець ФК Гостомель Дмитро Мартиненко та його матір.

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Джерело: Мінмолодьспорт

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