Під час захисту Маріуполя від російський загарбників загинув запорізький важкоатлет Атанас Іванов. Йому був 21 рік.

Він був вихованцем обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву імені Леоніда Жабодинського.

Іванов був багаторазовим призером і переможцем міських та обласних першостей, а також брав участь у чемпіонатах України.

Атанаса Іванова нагороджено посмертно орденом За мужність III ступеня.

Наразі у Маріуполі ситуація вкрай важка, але контрольована. Командир полку Азов Денис Прокопенко заявив, що рано чи пізно відбудеться деблокада міста і ця операція буде успішною

Прокопенко наголосив, що бійці Азова не втомлюються палити ворожі танки, знищувати ворожу піхоту, яка втрачає сили з кожним днем, а наступальні темпи її згасають.

На початку повномасштабного російського вторгнення внаслідок вибуху російської бомби у Київській області загинули гравець ФК Гостомель Дмитро Мартиненко та його матір.