Российские оккупанты, вторгшиеся в суверенную Украину по приказу Путина, уже лишили жизни многих мирных жителей нашей страны.

Вследствие взрыва российской бомбы в Киевской области погибли игрок ФК Гостомель Дмитрий Мартыненко и его мать. Об этом сообщили на странице Киево-Святошинского футбола в Facebook.

Недавно Мартыненко исполнилось 25 лет. Он был воспитанником Луганского футбола, выступал на позиции полузащитника.

Был лучшим бомбардиром и игроком второй лиги любительского чемпионата Киевской области.

Также сообщается, что семилетняя сестра Мартыненко нуждается в помощи. Девочка — в Бучанской больнице с осколочными ранениями головы. Врачи борются за ее жизнь.

24 февраля россияне начали полномасштабную войну в Украине, атаковав ряд регионов. Воины Вооруженных Сил и мирное население сплотились и наносят врагу немало потерь, не оставляя сомнений в нашей итоговой победе.

Во вторник, 1 марта, российские оккупационные войска продолжили ракетные обстрелы Харькова. Сегодня вражеские силы нанесли удар по центральной площади Свободы. Из-за этого было разрушено здание Харьковской ОГА.

В результате обстрела Харькова пострадали шесть человек, из них один ребенок. Число погибших уточняется.