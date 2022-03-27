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Факты / Украина

Враги массово сдаются в плен: командир полка Азов о ситуации в Мариуполе

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
Враги массово сдаются в плен: командир полка Азов о ситуации в Мариуполе

В Мариуполе сейчас ситуация крайне тяжелая, но контролируемая. Рано или поздно состоится деблокада города и эта операция будет успешной.

Об этом рассказал Герой Украины, командир полка Азов Денис Прокопенко в интервью Дмитрию Гордону. По его словам, полк держит оборону города.

— В настоящее время в Мариуполе ситуация крайне тяжелая, но контролируемая. Мы будем держать его до последнего. Верим и знаем, что рано или поздно произойдет деблокада. Я не хочу рассказывать сейчас много военных тайн. Над этим работает и высшее военно-политическое руководство. Однозначно будет успех у этой операции, и мы выстоим, — заявил командир.

Также он отметил, что бойцы Азова не устают жечь вражеские танки, уничтожать вражескую пехоту, которая теряет силы с каждым днем, а наступательные темпы ее угасают.

— Противник пытается постоянно вводить в бой новые резервы, но постоянно получает по зубам от наших подразделений, массово сдается в плен, не желает идти вперед. Они холодные, голодные, голые, босые и не имеют абсолютно никакого желания воевать, — рассказал Прокопенко.

Несмотря на превосходящие силы противника, бойцы полка стараются проводить успешные операции, проводить контратаку и не сидеть в глухой обороне, пытаются навязывать свою инициативу для того, чтобы ухудшить положение противника.

— Уже вторую неделю ведутся городские бои, мы стараемся контролировать ситуацию в полном объеме и держим все на контроле. И с каждым днем отправляем в ад все больше и больше оккупантов, пытающихся захватить дом, улицу. Выбиваем их обратно. И Мариуполь будет украинским, — подчеркнул он.

Прокопенко добавил, что количество жертв среди мирного населения ежедневно растет. Необходимо привлекать международные гуманитарные миссии, чтобы раскрыть все военные преступления РФ в Украине.

Командир полка Азов напомнил, что с начала войны ни один гуманитарный конвой не дошел до Мариуполя. Враги блокируют его, чтобы скрыть следы преступлений.

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Источник: Дмитрий Гордон

Фото: Мариупольский городской совет

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