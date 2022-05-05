Реал Мадрид вышел в финал Лиги чемпионов, совершив камбэк против Манчестер Сити

Испанский Реал Мадрид обыграл Манчестер Сити во втором матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мадриде на Сантьяго Бернабеу и завершилась со счетом 3:1 в пользу сливочных.

Счет в матче в середине второго тайма открыл алжирский форвард гостей Рияд Марез, который после паса от Бернарду Силвы отправил круглого в правый угол ворот.

На 90-й минуте галактикос удалось сравнить после точного удара бразильца Родриго, который спустя еще минуту вывел мадридцев вперед. Тем самым бразилец перевел игру в овертайм.

Финальную точку в матче поставил Карим Бензема, обыгравший Эдерсона с одиннадцатиметровой отметки.

Украинский защитник Сити Александр Зинченко начал встречу на скамье запасных, заменив на 72-й минуте травмированного Кайла Уокера.

Related video

Первая встреча команд, состоявшаяся 26 апреля в Манчестере, завершилась победой подопечных Пепа Гвардиолы со счетом 4:3. За горожан тогда отличились Кевин де Брюйне, Габриэл Жезус, Фил Фоден и Бернарду Силва. У мадридцев дубль положил Карим Бензема, а еще одним голом отличился Винисиус Жуниор. Таким образом, по сумме двух матчей счет 6:5 в пользу испанской команды.

В финале Лиги чемпионов-2022 Реал Мадрид сыграет с другим английским клубом – Ливерпулем. Мерсисайдцы в полуфинале по сумме двух матчей обыграли испанский Вильярреал. Именно против Ливерпуля Реал последний раз играл в финале ЛЧ. Это было в 2018 году в Киеве, когда испанский клуб праздновал победу со счетом 3:1.

Финал Лиги чемпионов УЕФА 2022 года — розыгрыш сезона-2021/22, состоится 28 мая на стадионе Стад-де-Франс в центре Парижа Сен-Дени.