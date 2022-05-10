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Факты / Спорт

Боруссия Менхенгладбах – Украина: где смотреть матч и прогноз букмекеров

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
збірна України з футболу

Сборная Украины по футболу и Боруссия Менхенгладбах проведут товарищеский матч 11 мая. Спарринг состоится в Германии на стадионе Боруссия Парк в 21:45 по киевскому времени.

Это первый контрольный матч сине-желтых в рамках подготовки к полуфинальному поединку плей-офф отбора на чемпионат мира-2022 против Шотландии.

Арена жеребцов может вместить 54 тыс. зрителей. Для украинских болельщиков вход на нее будет бесплатным.

Где смотреть матч Боруссия Менхенгладбах – Украина?

Традиционно матчи сборной Украины транслирует ТРК Украина, но в этот раз игру в прямом эфире покажут телеканалы Футбол 1 и Индиго TV.

Также контрольный матч можно будет посмотреть на YouTube-канале УАФ.

Прогноз букмекеров на игру Боруссия М — Украина

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Александра Петракова. На победу Украины принимают ставки с коэффициентом 2.25. Успех Боруссии оценивают в 3.20. Ничья оценивается коэффициентом – 3.40.

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Гимн Украины перед матчем исполнит украинская певица Христина Соловий.

Христина Соловій

Фото: УАФ

Список игроков, вызванных из украинских клубов:

  • Вратари: Георгий Бущан (Динамо Киев), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба — Шахтер Донецк), Дмитрий Ризнык (Ворскла Полтава).
  • Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Сирота, Денис Попов (все – Динамо Киев), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко, Валерий Бондарь, Ефим Конопля (все – Шахтер Донецк).
  • Полузащитники: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик (оба — Шахтер Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Денис Гармаш (все — Динамо Киев), Сергей Булеца (Заря Луганск), Александр Пихаленок, Алексей Гуцуляк (оба — СК Днипро-1).
  • Нападающие: Артем Довбык (СК Днепр-1), Артем Беседин (Динамо Киев).
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Фото: Depositphotos

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