Сборная Украины по футболу и Боруссия Менхенгладбах проведут товарищеский матч 11 мая. Спарринг состоится в Германии на стадионе Боруссия Парк в 21:45 по киевскому времени.

Это первый контрольный матч сине-желтых в рамках подготовки к полуфинальному поединку плей-офф отбора на чемпионат мира-2022 против Шотландии.

Арена жеребцов может вместить 54 тыс. зрителей. Для украинских болельщиков вход на нее будет бесплатным.

Где смотреть матч Боруссия Менхенгладбах – Украина?

Традиционно матчи сборной Украины транслирует ТРК Украина, но в этот раз игру в прямом эфире покажут телеканалы Футбол 1 и Индиго TV.

Также контрольный матч можно будет посмотреть на YouTube-канале УАФ.

Прогноз букмекеров на игру Боруссия М — Украина

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Александра Петракова. На победу Украины принимают ставки с коэффициентом 2.25. Успех Боруссии оценивают в 3.20. Ничья оценивается коэффициентом – 3.40.

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Гимн Украины перед матчем исполнит украинская певица Христина Соловий.

Список игроков, вызванных из украинских клубов: