Сборная Украины по футболу и Боруссия Менхенгладбах проведут товарищеский матч 11 мая. Спарринг состоится в Германии на стадионе Боруссия Парк в 21:45 по киевскому времени.
Это первый контрольный матч сине-желтых в рамках подготовки к полуфинальному поединку плей-офф отбора на чемпионат мира-2022 против Шотландии.
Арена жеребцов может вместить 54 тыс. зрителей. Для украинских болельщиков вход на нее будет бесплатным.
Где смотреть матч Боруссия Менхенгладбах – Украина?
Традиционно матчи сборной Украины транслирует ТРК Украина, но в этот раз игру в прямом эфире покажут телеканалы Футбол 1 и Индиго TV.
Также контрольный матч можно будет посмотреть на YouTube-канале УАФ.
Прогноз букмекеров на игру Боруссия М — Украина
По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Александра Петракова. На победу Украины принимают ставки с коэффициентом 2.25. Успех Боруссии оценивают в 3.20. Ничья оценивается коэффициентом – 3.40.
Гимн Украины перед матчем исполнит украинская певица Христина Соловий.
Список игроков, вызванных из украинских клубов:
- Вратари: Георгий Бущан (Динамо Киев), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба — Шахтер Донецк), Дмитрий Ризнык (Ворскла Полтава).
- Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Сирота, Денис Попов (все – Динамо Киев), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко, Валерий Бондарь, Ефим Конопля (все – Шахтер Донецк).
- Полузащитники: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик (оба — Шахтер Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Денис Гармаш (все — Динамо Киев), Сергей Булеца (Заря Луганск), Александр Пихаленок, Алексей Гуцуляк (оба — СК Днипро-1).
- Нападающие: Артем Довбык (СК Днепр-1), Артем Беседин (Динамо Киев).