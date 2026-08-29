Государственный департамент США призвал американских граждан не посещать Украину из-за войны и регулярных российских обстрелов. Ведомство сохранило для Украины четвертый, самый высокий уровень опасности.

Об этом говорится в обновленных рекомендациях Госдепа США по поездкам.

Госдеп США призвал американцев не ехать в Украину

Уровень опасности для Украины не изменился. США оставили четвертый, самый высокий уровень, поэтому американцам рекомендуют не ехать в Украину по любой причине.

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— Война между Россией и Украиной продолжается, неприфронтовые регионы также подвергаются неизбирательным ракетным атакам и атакам беспилотников со стороны России. Ситуация с безопасностью может быстро меняться, и путешественники должны быть готовы к немедленному выезду практически без предупреждения, — говорится в сообщении.

Посольство США в Киеве продолжает работу. Однако для американских госслужащих действуют ограничения на поездки по территории Украины.

Отныне американским дипломатам для выезда за пределы Киева необходимо получить специальное разрешение. Для членов семей американских государственных служащих ввели полный запрет на въезд в Украину.

Напомним, 25 августа директор ЦРУ США Джон Рэтклифф посетил Москву.

Издание NYT со ссылкой на источники сообщило, что во время пребывания в России Рэтклифф провел встречу с директором ФСБ Александром Бортниковым.

Во время переговоров руководитель американской разведки дал российской стороне пессимистичную оценку перспектив РФ в войне против Украины и призвал Москву перейти к серьезным переговорам.

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