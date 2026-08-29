Оккупированная российскими войсками Запорожская АЭС более недели не имеет доступа к внешнему электроснабжению. Работа станции зависит от аварийных дизель-генераторов.

Об этом сообщает МАГАТЭ в субботу, 29 августа.

ЗАЭС более недели без внешнего электроснабжения

20 августа ЗАЭС потеряла связь с последней внешней линией питания, которая оставалась в работе – 330-киловольтной линией Феросплавная-1.

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В настоящее время электроэнергию для поддержания ключевых функций ядерной безопасности станция получает от нескольких аварийных дизель-генераторов.

Питание необходимо для работы насосов, которые обеспечивают охлаждение всех шести реакторов ЗАЭС и бассейнов выдержки отработанного ядерного топлива.

На территории станции функционируют около 20 дизель-генераторов. На этой неделе представители МАГАТЭ проверили уровень топлива в большинстве из них и оценили имеющиеся запасы.

Как сообщили оккупанты ЗАЭС представителям МАГАТЭ 28 августа, станция имеет примерно десять дней запаса дизельного топлива. Такой объем соответствует минимальному нормативному требованию.

Последнюю партию топлива в хранилище, расположенное за пределами станции, доставили еще в марте. Следующую поставку планировали на май, однако ее отложили из-за регулярной военной активности в районе.

МАГАТЭ не имеет доступа к этому хранилищу с марта 2025 года. Представители оккупационной администрации ЗАЭС объясняют ограничение доступа соображениями безопасности.

В четверг и пятницу представители МАГАТЭ наблюдали за перевозкой нескольких десятков тонн дизельного топлива с двух площадок вблизи станции на территорию ЗАЭС.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что достаточный запас дизельного топлива имеет критическое значение в случае потери станцией внешнего электроснабжения.

— Без восстановления внешнего электроснабжения или дополнительных поставок дизельного топлива в ближайшее время станция примерно через десять дней может столкнуться с полным обесточиванием, – подчеркнул Гросси.

По его словам, агентство работает над созданием локальной зоны прекращения огня. Это позволило бы провести ремонт линии Феросплавная-1. Если ремонт будет успешным, внешнее электроснабжение ЗАЭС можно будет восстановить.

До начала полномасштабной войны и оккупации Запорожская АЭС имела доступ к десяти линиям внешнего электроснабжения.

Что известно об оккупации Россией ЗАЭС

Российские войска оккупировали ЗАЭС в начале марта 2022 года. С тех пор станция находится под контролем РФ. Украина и международные партнеры неоднократно предупреждали о рисках для ядерной безопасности.

С начала оккупации ЗАЭС неоднократно теряла внешнее электроснабжение из-за боевых действий. В таких ситуациях станция переходила на резервные источники энергии, необходимые для охлаждения реакторов и обеспечения ядерной безопасности.

20 августа ЗАЭС 15-й раз за этот год потеряла внешнее электропитание. Всего за период оккупации на станции зафиксировали 27 блэкаутов.

Фото: Укрэнерго

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