Туск предупредил об эскалации РФ: Критическими будут 7–8 месяцев
- В ближайшие семь-восемь месяцев могут стать критическими для безопасности Украины и Европы из-за подготовки России к новой эскалации.
- Премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул, что страна-агрессор делает основную ставку на будущие осень и зиму.
Есть сигналы о серьезной подготовке России к эскалации напряженности. В ближайшие семь-восемь месяцев могут стать критическими для безопасности Украины, Польши и всей Европы.
Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает TVN24.
Туск о подготовке РФ к эскалации
– Мы должны быть готовы к разным событиям. Следующие 7-8 месяцев, безусловно, будут критическими, – утверждает польский премьер.
Журналисты спросили у Туска о недавнем визите директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву.
Туск заявил, что Польша находится в постоянном контакте с руководством ЦРУ, поэтому знала информацию об активности Рэтклиффа. Он заявил, что Польшу не удивляют никакие сведения о действиях и мерах, которые проводит глава ЦРУ.
Как утверждает польский премьер, в вопросах безопасности часть информации должна оставаться конфиденциальной. Однако общество не нужно лишать информации о важнейших угрозах, сказал Туск.
Он обратил внимание, что речь идет сейчас не только о визите директора ЦРУ в Москву.
Премьер-министр Польши утверждает, что в последние недели появляются многочисленные публичные сигналы о подготовке России к эскалации в Украине и всей Европе. По его словам, Россия ставит ключевую ставку на осень и зиму.