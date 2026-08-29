Есть сигналы о серьезной подготовке России к эскалации напряженности. В ближайшие семь-восемь месяцев могут стать критическими для безопасности Украины, Польши и всей Европы.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает TVN24.

Туск о подготовке РФ к эскалации

– Мы должны быть готовы к разным событиям. Следующие 7-8 месяцев, безусловно, будут критическими, – утверждает польский премьер.

Журналисты спросили у Туска о недавнем визите директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву.

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Туск заявил, что Польша находится в постоянном контакте с руководством ЦРУ, поэтому знала информацию об активности Рэтклиффа. Он заявил, что Польшу не удивляют никакие сведения о действиях и мерах, которые проводит глава ЦРУ.

Как утверждает польский премьер, в вопросах безопасности часть информации должна оставаться конфиденциальной. Однако общество не нужно лишать информации о важнейших угрозах, сказал Туск.

Он обратил внимание, что речь идет сейчас не только о визите директора ЦРУ в Москву.

Премьер-министр Польши утверждает, что в последние недели появляются многочисленные публичные сигналы о подготовке России к эскалации в Украине и всей Европе. По его словам, Россия ставит ключевую ставку на осень и зиму.

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