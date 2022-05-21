Кому он нужен в Европе? Ребров объяснил молчание Тимощука насчет войны в Украине

Май, 21 в 20:22

Главный тренер футбольного клуба Аль-Айн из ОАЭ Сергей Ребров предположил, что Анатолий Тимощук, который после полномасштабного российского вторжения в Украину продолжил работать в питерском Зените и не высказался по поводу агрессии РФ просто понимает, что “работать кроме как России, ему негде”.

По мнению Реброва, Тимощук молчит, поскольку в случае, если он выскажется о войне и поддержит Украину, вынужден будет покинуть Россию.

В интервью YouTube-каналу Прямая красная Ребров отметил, что “Тимощук привык жить в роскоши”.

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— Вот вы говорите о Тимощуке, он сейчас тренер. Он понимает, кому он нужен в Европе? Реально где-то пристроиться работать? Сейчас он работает, он обеспечивает свою семью, наверное, очень требовательную жену, это, наверное, непросто. А если он выскажется в поддержку Украины – то все. Ясно, что в Украине он сейчас никакую работу не найдет. Он должен искать или в Баварии, если ему что-то предлагают. Поэтому это их жизнь, их выбор. Каждый из нас стоит перед выбором. У нас война в нашей стране, нет выбора.

Ребров рассказал, что с Тимощуком не связывался. Украинский специалист добавил, что понимает позицию Тимощука, но самому Реброву она “неприятна, но это его жизнь. Он выбирает свою позицию и как он будет жить дальше”.

В марте УАФ за игнорирование войны лишила Анатолия Тимощука его тренерской лицензии, всех государственных наград, почетных званий и украинских титулов. Также Тимощука запретили пожизненно заниматься футбольной деятельностью на территории Украины.