Реал Мадрид – победитель Лиги чемпионов сезона-2021/22

Май, 29 в 0:35

Реал Мадрид стал победителем Лиги чемпионов сезона-2021/22. Испанский клуб обыграл английский Ливерпуль в финале со счетом 1:0. Встреча прошла в пригороде Парижа в Сен-Дене на стадионе Стад-де-Франс.

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Единственный гол в матче забил бразильский вингер галактикос Винисиус Жуниор на 59-й минуте после паса от Федерико Вальверде.

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Мяч бразильца был единственным ударом Реала в ворота мерсисайдцев за весь матч. Учитывая все удары, у Ливерпуля преимущество по этому показателю — 23:3.

Встреча обслуживала французская бригада арбитров, возглавляемая французом Клеманом Тюрпеном. Помогали ему ассистенты Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери — Бенуа Бастьен. За VAR отвечал Жером Бризар.

Для мадридского клуба эта победа стала 14-й в истории Лиги чемпионов, что является обновленным рекордом турнира.

Ливерпуль — Реал Мадрид — 0:1

Ливерпуль: Алиссон, Робертсон, Конате, Ван Дейк, Александр-Арнольд, Тьяго (Фирмино, 77), Фабинью, Хендерсон (Кейта, 77), Диас (Диогу Жота, 65), Мане, Салах.

Алиссон, Робертсон, Конате, Ван Дейк, Александр-Арнольд, Тьяго (Фирмино, 77), Фабинью, Хендерсон (Кейта, 77), Диас (Диогу Жота, 65), Мане, Салах. Реал Мадрид: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди, Модрич (Сабальос, 90), Каземиро, Кроос, Вальверде (Камавинга, 86), Бензема, Винисиус (Родриго, 90+3).

Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди, Модрич (Сабальос, 90), Каземиро, Кроос, Вальверде (Камавинга, 86), Бензема, Винисиус (Родриго, 90+3). Гол: Винисиус, 59