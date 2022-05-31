Киченок стала первой за 14 лет украинкой, вышедшей в 1/2 парного Ролан Гаррос

Май, 31 в 20:57

Украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с латвийкой Еленой Остапенко вышла в полуфинал парного турнира серии Grand Slam – Ролан Гаррос-2022.

В четвертьфинале Киченок и Остапенко одолели в трех сетах бельгийскую пару спортсменок Кимберли Циммерманн и Марину Заневскую, которая до 2016 года выступала за Украину. В итоге счет матча 6:3, 5:7, 6:2.

Встреча длилась 1 час 53 минуты, за которые дуэт Киченок-Остапенко совершил четыре подачи на вылет и допустил пять двойных ошибок. Их соперницы выполнили один эйс и допустили девять ошибок при вводе мяча в игру.

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Людмила Киченок стала первой украинкой за 14 лет, которой удалось выйти в парный полуфинал Ролан Гаррос.

Соперницы Людмилы и Елены определятся 1 июня в матче Каролин Гарсия/Кристина Младенович – Сюй Ифань/Ян Чжаосюань.

Еще одна украинка Марта Костюк, выступавшая в паре с румынкой Еленой Габриэлой Рузе, потерпела поражение в четвертьфинальном матче парного Ролан Гаррос. Они уступили дуэту американок Мэдисон Киз и Тейлор Таунсенд со счетом 6(5):7, 6:2, 5:7.

В одиночном разряде в этом розыгрыше Ролан Гаррос наилучший результат показала будущая первая ракетка Украины Ангелина Калинина, вышедшая во второй круг соревнований. А вот Леся Цуренко, Марта Костюк и Даяна Ястремская прекратили выступления в стартовом раунде.